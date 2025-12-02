TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar için gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi. Türkiye'den Meclis Başkanı düzeyinde Tacikistan'a yapılan ilk resmi ziyaret olması nedeniyle görüşme tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede ikili ilişkiler, parlamentolar arası iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Türkiye ile 'kültür, medeniyet ve değerler bakımından ortak bir zemine sahip dost ve kardeş bir ülke' olduğunu vurgulayarak, ziyaretinin yeni fırsatlara kapı aralayacağını söyledi. Kurtulmuş, Orta Asya'nın çok kutuplu yeni dünya düzeninde stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, bölgede kalıcı barış ve istikrarın güçlenmesinin Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Ziyaret kapsamında Kurtulmuş'un Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ile de görüşeceği öğrenildi.