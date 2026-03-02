İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kaçak gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Mehr Haber Ajansı'nın duyurduğuna göre gemi vuruldu ve şu anda batmakta.

ANKARA (İGFA) - Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, İran yetkilileri, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir başka kaçak gemiye müdahale edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, geminin vurulduğu ve şu anda batmakta olduğu bilgisi görüntülü olarak paylaşıldı.

İran: #HürmüzBoğazı'ndan geçmeye çalışan bir başka kaçak gemi vuruldu ve şu anda batıyor. pic.twitter.com/r94tauHLJr — Mehr Haber Ajansı (@AjansMehr) March 2, 2026