KGK İran Temsilcisi Gürkan Demir, savaşın 3. gününde İran'da yaşanan gelişmeleri anlatırken, ülke yönetimini destekleyenlerin sokaklardan ayrılmadığını ifade etti.

Demir, 'Savaş üçüncü gününde devam ediyor. ABD İsrail saldırıları polis, devrim muhafızları ordusu ve ona bağlı yapıların merkezlerine yönelik yapılıyor. Ayrıca şu ana kadar, okul, çok sayıda hastane de İsrail ve ABD tarafından hedef alındı. Bazı bölgelerde sınır birliklerine saldırı oldu. Bu saldırılar ile terör gruplarının İran içine girmesi hedeflendiği anlaşılıyor. İran Ordusu, etkili karşılık vermeye devam ediyor. Henüz İran içinde polis, ordu ve siyasi yapı hiyerarşik işleyişini önemli isimlerin kaybına rağmen sürdürüyor. 12 günlük savaşta olduğu gibi halk yönetimin yanında, ABD ve İsrail'e karşı kenetlenmiş durumda. ABD ve İsrail'in beklediği yönetim karşıtı gösteriler olmadı. İran uzun bir savaşa hazırlık yapmış gibi duruyor. Elektrik, gıda, doğalgaz, su gibi ihtiyaçlarda henüz bir aksama yok. Hayatını kaybeden sivil sayısı 550'yi aşmış durumda. İnsanlar hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Güvenli bölgelerde kalmaya çalışıyorlar. Bazıları da Tahran'dan ayrıldı. Ülke yönetiminin taraftarları sokaklardan ayrılmıyor. Akşam saatlerinde meydanlarda kitlesel şekilde nöbet tutuyorlar.' İfadelerini kullandı.