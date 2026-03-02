Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve bölgedeki çatışmaların yarattığı riskler ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik gelişmelerini değerlendirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede özellikle İran'a yönelik saldırılar ve ardından yaşanan çatışmalar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür çatışmaların hem bölgesel, hem de küresel güvenliği olumsuz etkilediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükunetin sağlanabilmesi için barış odaklı temasların artırılması ve tarafların diyalog zeminine dönmeleri için teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

