CGTN, Çin'in yeni nitelikli üretici güçlerinin bölgeler arasında nasıl dağıldığını irdeleyen ayrıntılı bir analiz yayımladı. Çin anakarasındaki 31 eyalet düzeyindeki bölgenin hükümet çalışma raporlarını birleştirerek aktaran makale, Çin'in önde gelen inovasyon merkezleri olan Büyük Körfez Bölgesi, Yangtze Nehri Deltası ve Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinin nasıl bütünleşmiş bir 'inovasyon mozaiğine' dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - 2026 ulusal 'İki Oturum' dönemi yaklaşırken, makale Çin'in önümüzdeki beş yılda ileri teknoloji alanında kendi kendine yetme hamlesine ve uzmanlaşmış sanayi kalkınmasına açılan bir pencereyi küresel okurlara sunuyor.

Bu seneki Bahar Festivali Galası'nda sahnenin yıldızı şarkıcılar ya da komedyenler değildi: Koreografi performansı sergileyen robot topluluğu ve 'Seedance 2.0' ile oluşturulan yapay zekâ görselleri oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün de yakın zamanda dikkat çektiği gibi Çin, 5 milyon yerli ve geçerli buluş patentini aşan ilk ülke olurken dünya genelinde yapay zekâ patentlerinin yaklaşık beşte üçünü ve robotik alanındaki patentlerin de üçte ikisini elinde bulunduruyor.

Yine de inovasyon alanındaki bu canlılığın gerçekte nasıl sağlandığını ve işlediğini anlamak için galanın parlak ışıklarının ötesine, ülke genelinde eyalet düzeyindeki 'İki Oturum' toplantılarından çıkan, veri açısından yoğun hükümet çalışma raporlarına bakmak gerekir. Bu raporlar Çin'in teknoloji stratejisinin artık yukarıdan aşağı inen, tek parçalı bir yapıda olmadığını, aksine özerk bölgeler ve belediyeler dâhil olmak üzere tüm eyaletlerin geleneksel ve yoğun şekilde çevreyi kirleten büyüme modelinin yerine, inovasyonu ön planda tutan ileri teknoloji ve yüksek verimliliğe odaklanan sektörlerde yeni nitelikli üretici güç arayışında kendi uzmanlık alanını şekillendirerek hareket ettiğini gösteriyor. Eski strateji yerini geniş kapsamlı ve son derece yerelleştirilmiş 'karmaşık bir yapboza' bırakıyor.

ENTEGRASYONA İVME KAZANDIRAN ÜÇ İTİCİ GÜÇ

Bu senenin raporlarındaki en dikkat çekici eğilim, inovasyonun 'kümelenmesi'. Geleneksel güç merkezleri (Büyük Körfez Bölgesi, Yangtze Nehri Deltası ve Pekin-Tianjin-Hebei kümesi) yalnızca ekonomik bölgeler olmaktan çıkıyor ve entegre inovasyon koridorlarına dönüşüyor.

Büyük Körfez Bölgesi: Çin'in güney kıyısındaki bu bölge, laboratuvarda oluşturulan prototiplerle kitlesel pazara yönelik ürünler arasındaki 'geçiş testi' sürecine odaklanıyor. Drone üretiminde zaten ülke geneli toplamda yüzde 90, endüstriyel robotlarda ise yüzde 40 pay sahibi olan Büyük Körfez Bölgesi, bedenlenmiş yapay zekâ ve derin deniz araştırmalarına daha fazla ağırlık veriyor.

Yangtze Nehri Deltası: Çin'in doğu kıyısında bulunan bu bölge, tek ve devasa bir Ar-Ge laboratuvarı gibi hareket ediyor. Şanhay, beyin-bilgisayar arayüzleri ve 6G alanlarında sınırları zorlarken eskiden tarım sektöründeki geleneksel kökleriyle özdeşleştirilen Anhui, kuantum bilişimi ve nükleer füzyon alanlarında önemli bir merkeze dönüştü. Özellikle Jiangsu elektrikli araçlar, bataryalar ve güneş panellerinden oluşan 'yeni üçlü' adı verilen ürünlere odaklanan potansiyel unicorn şirket (değeri bir milyar dolar ve üzerindeki yeni girişimler) sayısı bakımından ülkeye öncülük ediyor.

Pekin-Tianjin-Hebei bölgesi: Pekin, geçtiğimiz yıl darboğaza yol açan 210 teknolojiye çözümler üreterek ülkenin beyni olmaya devam ediyor. Tianjin'in özellikle güvenli bilişim alanındaki üretim gücü ve Hebei'deki Yeni Xiongan Bölgesi'nde bulunan ve hızla gelişen dijital altyapıyla birlikte odak artık sinerji sağlamaya doğru kayıyor.

STRATEJİK DERİNLİKTE DİJİTAL ATILIMLAR

Eyalet raporları aynı zamanda ileri teknolojinin yalnızca kıyı bölgelerine özgü olduğu efsanesini de ortadan kaldırıyor. Veri ve yeşil enerji alanlarındaki 'batıya git' hamlesi, ulusal 'Doğunun Verisi, Batının İşlem Gücü' girişimi öncülüğünde tam gaz devam ediyor.

Serin iklimlerinden ve ucuz enerji olanaklarından faydalanan İç Moğolistan ve Guizhou ülkenin dijital altyapı merkezleri hâline geliyor. İç Moğolistan'ın işlem gücü 220.000 PetaFLOPS gibi şaşırtıcı bir seviyeye ulaşırken Guizhou 150'den fazla Huawei bulut ekosistemi ortağını kendisine çekmeyi başardı.

Bir zamanlar kömür ve tuz madenciliğiyle tanınan Ningxia ve Qinghai, günümüzde yeşil hidrojen ve sıfır karbonlu bilişim merkezleri hâline geliyor. Ningxia 'Hidrojen-Amonyak Vadisi' inşa ederken Qinghai'nin yüzde 93'ü aşan temiz enerji kurulu kapasitesi, yeni nesil yeşil veri merkezlerine güç sağlıyor.

BÖLGESEL UZMANLAŞMA VE 15. BEŞ YILLIK PLAN

Burada dikkat çeken şey her bir eyaletin özel bir alanda uzmanlaşmasıdır. Shaanxi attosaniye lazer teknolojilerine yatırım yaparken kıyı şeridini denizden uydu fırlatma faaliyetleri için kullanan Shandong, Oriental Aerospace Port'tan şu ana kadar 137 uydu fırlattı. Hubei ise 'Optik Vadisi'ni optoelektronik alanında küresel bir merkez üssüne dönüştürüyor.

Bu yerel canlılık, tesadüf eseri değil. Tüm bu faaliyetler, teknoloji alanında üst düzey kendi kendine yetme kabiliyetini Çin'in çağdaşlaşma hamlesinin merkezine oturtan 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) temelini oluşturuyor. 2026 yılına kadar amaç bu yerel kümelerin (Heilongjiang'ın akıllı tarım makineleri ve Jiangxi'nin 'çekirdek-ışık-ekran-dokunmatik sensör' elektronik zinciri de buna dâhildir) dayanıklı bir ulusal ekosistem oluşturmasını sağlamak.

ULUSAL İKİ OTURUM TOPLANTILARINA GİDEN YOL

Yerel düzeyde yaşanan bu canlılık, 4-5 Mart tarihlerinde Pekin'de gerçekleşecek 2026 ulusal 'İki Oturum' toplantılarına yönelik ön hazırlığın önemli bir parçası olarak işlev görüyor. Ülkenin dört bir yanındaki meclis üyeleri ve danışmanlar bir araya gelirken eyaletlerin verdiği mesaj oldukça net: Odak noktası artık gelişim faaliyetlerini geriden takip etmek değil, geleceğin endüstrilerinin sınırlarını çizmek. Bu haftanın ilerleyen günlerinde Pekin'deki ulusal oturum başladığında, eyaletlerin temsil ettiği 'karmaşık yapbozun' parçaları da resmen birleşmiş ve Çin'in kendi kendine yetmeyi hedeflediği bu yeni dönemde ülke için stratejik bir yol haritası çizmiş olacak.