Gazeteci Yazar Mesut Demir, ABD-İsrail-İran Savaşı ile ilgili yaptığı analizde 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimali ve Türkiye'nin konumunu kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

ABD-İsrail-İran Savaşı, Ortadoğu'yu ateş çemberine aldı.

İran'ın Arap ülkelerindeki ABD üslerini füze yağmuruna tutmasıyla genişleyen savaşta, İran, en büyük kozu olan Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

Ekonomik açıdan dünyayı etkileyen İran Savaşı ile birlikte 3. Dünya Savaşı sinyalleri de verilmeye başlandı.

Özellikle Rusya'nın 3. Dünya Savaşı mesajı, ardından Kuzey Kore'nin İran lehinde savaşa destek verebileceği açıklamaları, İngiltere'nin ABD'yi desteklememesi gibi gelişmeler, safların tutulmaya başlandığı şeklinde yorumlanıyor.

3. Dünya Savaşı çıkarsa zaten Ortadoğu'dan başlar.

Bu durumda İran Savaşı'nın önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği ile ilgili birkaç senaryo üretiliyor.

Lakin:

Hiçbir ülke savaşın nereye gideceği konusunda herhangi bir net görüş bildiremiyor. Buna ABD ve İsrail de dahil:

Savaşın seyriyle ilgili senaryolara baktığımızda, İran'da rejim, nükleer programda sınırlı taviz vererek ayakta kalmayı başarabilir.

Diğer bir senaryo, İran, İslam Cumhuriyeti yapısını koruyarak dış politikada daha yumuşak tavırlar sergileyebilir.

İhtimali düşük diğer senaryoda, rejim değişikliğiyle Halkın Mücahitleri Örgütü lideri Meryem Recavi'nin lider olarak seçilmesi:

3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek diğer senaryo da, İran'ın güvenlik yapısının çökmesi halinde parçalı ve kontrolsüz bir güç müdahalesi yaşanabilir.

ABD ve İsrail'in hava saldırılarıyla İran'da rejimin çökmesi mümkün değil. Kara harekatı ile ancak bu mümkün. ABD ve İsrail, kara harekatını başlatması durumunda İran bu savaştan mutlak galip ayrılacaktır.

TÜRKİYE, BU SAVAŞTA NEREDE DURACAK?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da ve Ortadoğu'da istikrarın korunmasının kritik olduğunu, yeniden barış ortamının tesis edilmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Türkiye, İran Savaşı'nda arabulucu görevini üstlenme rolüne devam etmesi bekleniyor. Ancak, İran tarafından Türkiye'ye karşı bir saldırı olmadığı sürece:

Bu da zayıf bir ihtimal. Çünkü, İran saldıracak olsaydı, şimdiye kadar saldırırdı.

3. Dünya Savaşı'nın çıkması halinde Türkiye'nin nerede taraf olacağı da çok önemli.

Rusya, Kuzey Kore, Çin gibi ülkeler İran'ın yanında olacak. Arap ülkeleri ABD ve İsrail'in yanında olacak.

İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin ABD'nin yanında olmayacağını düşündüğümüzde, Türkiye'nin safı da aşağı yukarı belli olacak.

Önemli olan ülkemizin bu savaştan zarar görmemesi.

Ekonomik dengeleri değiştiren İran Savaşı'nın gidişatını hep birlikte göreceğiz.

Bu savaş sonunda ya ABD bavulunu toplayıp ülkesine geri dönecek, İsrail yok olacak.

Ya da Ortadoğu'da daha güçlü bir İsrail ortaya çıkacak.

Ülkemiz için hayırlı sonuçlar temenni ediyorum.

Sağlıklı ve esen kalın: