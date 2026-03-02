Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırındaki üç gümrük kapısında ticari yük geçişlerinin kontrollü şekilde devam ettiğini, günübirlik yolcu geçişlerinin ise karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, sahadaki tüm gelişmeleri anbean takip ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye-İran sınır kapılarındaki mevcut duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre; Ağrı'daki Gürbulak, Van'daki Kapıköy ve Hakkari'deki Esendere gümrük kapılarında olağanüstü bir durum bulunmazken, üç kapıda da ticari yük geçişleri İran tarafı ile koordinasyon içinde kontrollü ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

Karşılıklı olarak günübirlik yolcu geçişleri durdurulduğuna dikkati çekilen açıklamada, 'İran, kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkesine dönüşüne izin verirken; Türkiye de kendi vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının İran'dan girişine müsaade ediyor' denildi.

Ticaret Bakanlığı, ihtiyaç halinde devreye alınacak ek tedbir ve eylem planlarını güncelledi.

Sınır kapılarında personel takviyesi yapıldığı, kontrol altyapısının güçlendirildiği ve kurumlar arası koordinasyonun artırıldığını duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sınır geçiş hizmetleri ile ticaret akışının güvenli, düzenli ve hızlı şekilde sürdürülmesi için tüm birimlerin teyakkuz halinde görev başında olduğunun altı çizildi.