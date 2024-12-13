Tavuk eti üretimi 227 bin 675 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,88 milyar adet olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kümes Hayvancılığı Üretimine ilişkin Ekim ayı rakamlarını açıkladı.

Tavuk eti üretimi 227 bin 675 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,88 milyar adet olarak gerçekleşti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,5 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,6 arttı, hindi eti üretimi yüzde 0,2 arttı.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,8 arttı, hindi eti üretimi yüzde 15,4 arttı.

Öte yandan bir önceki ay 214 bin 116 ton olan tavuk eti üretimi Ekim ayında yüzde 6,3 oranında artarak 227 bin 675 ton olurken, aynı dönemde 1 milyar 828 milyon 30 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında yüzde 2,9 oranında artarak 1 milyar 881 milyon 358 bin adet oldu.