Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ihracatın tabana yayılması ve firmaların küresel pazarlarda daha güçlü bir yapıya kavuşması amacıyla yürüttüğü eğitim ve kapasite geliştirme programlarına devam ediyor. Bu çerçevede EİB, Ege Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (EGEKOBİDER) AKADEMİ ile ortaklaşa 6 aylık kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi iş dünyasının bilgiye, dijital dönüşüme ve ihracata verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Programın kapanış toplantısına EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ve EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz katıldı. Kapanışta, programa katkı sağlayan eğitmenlere teşekkür plaketi takdim edildi. BASİFED Başkanı Semiha Güneş, kurumsal iş birliklerinin çarpan etkisine dikkat çekerek bu tür ortaklıkların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, eğitim programlarını ihracat stratejisinin temel taşlarından biri olarak gördüklerini belirterek, 'EGEKOBİDER ile son derece verimli bir iş birliğine imza attık. 6 ay boyunca düzenlediğimiz 9 farklı eğitimde 600 katılımcıyı bir araya getirdik. Katılımcıların yoğun ilgisi, programın doğru bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor' dedi.

EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek, programın katılımcılara finansal yönetim, dijitalleşme, yapay zekâ, karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma konularında önemli katkılar sağladığını ifade ederek, iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

Serinin final buluşmasında EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Bilgi Güvenliği Uzmanı Yeşim Dinçer, yapay zekâ uygulamaları, bilgi güvenliği ve KVKK kapsamındaki uygulamalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Program boyunca firmalara finansal disiplin, üretimde verimlilik, aile şirketlerinde sürdürülebilirlik, küresel pazarlara giriş, karbon ayak izi yönetimi, uluslararası pazarlama, marka koruma, dış ticarette ödeme yöntemleri ve risk yönetimi gibi konularda eğitimler verildi.