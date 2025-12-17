Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 11 Aralık 2025 tarihli 14013, 14014, 14015 ve 14016 sayılı kararlarını bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Söz konusu kararlar, elektrik piyasasında tedarikçi değişikliği, fatura düzenleme, ön ödeme sayaçları ve dağıtım şirketi yatırımlarını kapsarken, 2026'da elektrik faturaları ve tedarik süreçlerinde belirgin değişikliklere yol açacak.

ANKARA (İGFA) - EPDK, elektrik piyasasının işleyişini iyileştirmek amacıyla aldığı dört önemli kararı Resmi Gazete'de duyurdu.

Kararlar, tüketicilerin haklarını güçlendirirken, sektördeki şirketlere yeni yükümlülükler getirdi.

Buna göre elektrik tedarikçisi değiştiren tüketicilerin önceki tedarikçiye borçlu olması durumunda, yeni tedarikçinin sözleşme yapma zorunluluğu kaldırılırken, tüketiciler borçlarını ödeyene kadar serbest tüketici statüsünden yararlanamayacağı kaydedildi. Elektrik dağıtım şirketlerinin 2026-2030 döneminde uygulayacağı reel makul getiri oranını da netleşti.

Yine bir başka kararda da fatura düzenleme ve tüketim bilgilendirme süreçleri güncellendi. Dağıtım şirketleri ve tedarikçiler, faturalarda daha şeffaf bilgi vermekle yükümlü olacak.

Ön ödemeli sayaç kullanıcılarının haklarının genişletildiği diğer kararda; sayaç bakiyesi sıfırlandığında kesinti süreleri ve bilgilendirme zorunluluğu getirildi.

Dağıtım şirketlerinin yatırım planları ve harcama kalemleri daha sıkı denetime alındı. Buna göre yatırım gerçekleştirme oranları ve harcama limitleri revize edildi.

Kararların elektrik piyasasındaki şirketleri ve milyonlarca tüketiciyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Söz konusu kararların detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz