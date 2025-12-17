Ticaret Bakanlığı, 5957 sayılı Kanun kapsamında sebze, meyve ve yeterli arz-talep derinliği olan diğer mallarda uygulanacak parasal sınırları 2026 yılı için yeniden belirledi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2026 yılında geçerli olacak parasal sınırları Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile açıkladı.

Buna göre, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 artırılarak belirlenen parasal sınırlar şöyle oldu:

1.113.108,48 TL altındaki uyuşmazlıklar için Hal Hakem Heyetleri'ne başvuru zorunlu olup, heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde uygulanacak.

1.113.108,48 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar içinse, Hal Hakem Heyeti kararları, Asliye Ticaret Mahkemesi'nde delil olarak kullanılabilecek.

Tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanı tarafından uygulanacak.