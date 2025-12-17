Dünyanın önde gelen küresel aktarma merkezlerinden İstanbul Havalimanı, 17 Aralık’ta Air Transat hava yoluna ev sahipliği yapmaya başladı. Uzun yıllar sonra Amerika kıtasından anlaşılan ilk havayolu şirketi olan Air Transat, İGA’nın 2025 yılında uçuş ağına kattığı dokuzuncu, toplamda hizmet verdiği 116. tarifeli yolcu hava yolu şirketi…

İGA İstanbul Havalimanı, küresel bağlantı ağını güçlendirmeye ve kıtalar arası seyahat deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. 330’un üzerinde destinasyona uçuş imkânı sunarak havacılık sektörüne liderlik eden İGA İstanbul Havalimanı, Quebec merkezli Kanadalı havayolu Air Transat iş birliğiyle Kuzey Amerika kıtasından İstanbul’a “ilk uçuşu” 17 Aralık’ta Toronto – İstanbul seferi ile başlattı.

Amerika ve Avrupa’daki tatil destinasyonlarına odaklanan uçuşlarıyla öne çıkan ve 2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri’nde “Dünyanın En İyi Turistik Havayolu” seçilen Air Transat’ın operasyonlarının, Türkiye ile Kanada arasındaki hem turistik hem de iş amaçlı seyahatlerde önemli bir köprü görevi görmesi bekleniyor.

Air Transat ve İGA İstanbul Havalimanı yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen özel etkinlikte konuşan İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın şöyle konuştu:

“İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünyanın en önemli küresel bağlantı noktalarından biri olma vizyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Air Transat’ın İstanbul’a uçuşlara başlaması, Amerika kıtası ile olan bağlarımızın stratejik olarak genişlediğini ve küresel ağımızın daha da derinleştiğini gösteriyor. Bu yeni hat, yalnızca Türkiye ile Kanada arasında turizm ve ticaret potansiyelini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul’un uluslararası havacılık ekosistemindeki lider rolünü pekiştirecek. Air Transat’ın aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyor, birlikte çok daha güçlü bir küresel bağlantı ağı oluşturacağımıza inanıyoruz.”

Air Transat’ın ilk seferi TS214, 16 Aralık akşamı Toronto’dan havalanarak 17 Aralık saat 14.45’te İstanbul’a indi. Dönüş yönündeki ilk uçuş ise TS215 seferiyle 17 Aralık saat 16.40’ta İstanbul’dan Toronto’ya düzenlendi. Air Transat’ın geniş gövdeli ve konforlu Airbus A330-200 uçaklarıyla yürüttüğü İstanbul uçuşları, Salı ve Cumartesi akşamları; İstanbul’dan dönüş seferleri ise Çarşamba ve Pazar günleri yapılacak. Seferler haftada 2 uçuş ile başlayacak ve Haziran 2026 itibarıyla haftada 3 uçuşa çıkarılacak.

Görsel 1 Soldan Sağa Fotoğraf Altı: Server Aydın, İGA İstanbul Havalimanı - Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Howard Liebman, Air Transat - Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı,Natalie Britton, Kanada’nın İstanbul Başkonsolosu