Kasım ayında başlayan ve yıl sonuna kadar devam eden alışveriş dönemi; hem dünyada hem Türkiye'de tüketicilerin en çok beklediği alışveriş dönemi haline gelirken, 2025 verileri bu dönemin tüm zamanların rekorlarını kırdığını ortaya koydu. Türkiye'de dijital reklam yatırımlarında belirgin yükseliş gözlendi. Kategorilerde ev-yaşam ürünleri revaçta.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde Kasım ayı indirim döneminde e-ticaret ve perakende satışlar rekor kırdı. Kasım ayındaki global indirim dönemi, perakende ve e-ticaret sektöründe hareketliliği doruğa çıkardı.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, dünya çapında Kasım ayında toplam harcamanın 14,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Kaplan, 'Geçtiğimiz yıla göre yüzde 27'lik artış, tüm zamanların en yüksek seviyesini işaret ediyor. Dönem boyunca 81 milyondan fazla benzersiz kullanıcı alışveriş yaptı' dedi.

Türkiye'de Kasım ayının ilk 15 gününde e-ticaret sitelerine toplam 52 milyon ziyaret gerçekleşti. Reklam gösterimleri 2025'te 13 milyar adede yükselirken, sipariş adedi yüzde 16 artış gösterdi. Kaplan, 'Bir dakikada 532 ürün satıldı ve siparişlerin yüzde 90'ı mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşti. Bu da mobil ticaretin e-ticaret ekosistemindeki belirleyici gücünü bir kez daha ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.

Kasım ayının en çok alışveriş yapılan şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Bursa, Kocaeli ve Antalya da yoğun ilgi gören şehirler arasında yer aldı. Satış artış oranında ise Ardahan, Hakkari ve Osmaniye dikkat çeken iller olarak öne çıktı.

Kategori bazında Ev & Yaşam ürünleri liderliğini korudu. Züccaciye, yastık ve mutfak kategorisindeki düdüklü tencereler ciddi satış artışı yaşarken, temel tüketim ürünlerinde tuvalet kâğıdı ve fındık kreması, kozmetik ürünlerinde ise nemlendirici kremler en çok tercih edilen ürünler oldu. Kaplan, markaların Kasım döneminde reklam bütçelerini diğer aylara kıyasla ortalama dört kat artırdığını belirterek, 'Yıllık toplam reklam bütçelerinin yüzde 34'ü yalnızca Kasım-Aralık döneminde harcandı. Dijital reklamlarda yapay zekâ tabanlı içerik ve optimizasyon kullanımı artarken, kullanıcılar ürün araştırmalarında klasik arama motorları yerine yapay zekâ platformlarını daha fazla tercih etti' dedi.

E-ticaret platformlarında kullanıcıların ortalama 75 dakika geçirdiğini vurgulayan Kaplan, video reklamların öne çıktığını ve toplam 13 milyar reklam gösteriminin 6 milyarının video formatında gerçekleştiğini kaydetti.