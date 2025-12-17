TikTok, 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığı "TikTok’ta Ailem Güvende" projesiyle dijital güvenliği sadece bir uygulama özelliği olmanın ötesine taşıyarak, ailelerin yaşam pratiğine dönüştürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliğiyle yola çıkan TikTok Eğitim Otobüsü, Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelere ve gençlere dijital bilinç aşılamayı amaçlıyor.

TikTok, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliğinde “TikTok’ta Ailem Güvende” adını taşıyan kapsamlı bir bilinçlendirme projesi başlattı. Proje, gençlere, yetişkinlere ve ebeveynlere dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı ve dijital ebeveynlik alanlarında eğitimler sunmayı hedefliyor.

TikTok, geliştirdiği güvenlik özelliklerinin ancak ebeveynler ve gençler tarafından bilinçli şekilde kullanıldığında gerçek fayda sağlayacağı anlayışıyla hareket ediyor. Bu vizyondan yola çıkarak hazırlanan proje kapsamında özel tasarlanmış TikTok Eğitim Otobüsü, Ankara’dan yola çıkıyor.

Eğitim otobüsü başkentte, Ankamall'dan başlayarak, Sincan Lale Meydanı, Atlantis AVM ve Antares AVM'de ebeveynler ve gençlerle buluşacak. Ankara'dan sonra Konya ve Adana'da yine AVM'lerde ve kent meydanlarında ailelere ve gençlere yönelik eğitim ve etkinliklere devam edilecek. İki yıla yayılacak bu kapsamlı yolculukta her ay en az iki şehir ziyaret edilecek, toplamda 30'dan fazla ilde eğitici etkinlikler düzenlenecek.

Proje kapsamında, çevrim içi içerikler ve yüz yüze etkinliklerle 1 milyonu aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor.

“Güvenlik Özelliklerini Hayatın İçine Sokuyoruz”

Projenin vizyonuna ilişkin konuşan TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar şunları söyledi:

“TikTok olarak, kullanıcı güvenliğini her zaman inovasyonumuzun merkezine koyuyoruz. En gelişmiş güvenlik aracının bile, aileler tarafından bilinmediği sürece amacına ulaşamayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda 2025 Aile Yılı'nda başlattığımız 'TikTok’ta Ailem Güvende' seferberliği kapsamında, teknolojiyi sadece geliştirmekle kalmıyor; otobüsümüzle sahaya çıkarak ailelerin kullanımına sunuyoruz. Amacımız, bu güvenlik ayarlarını bir uygulama özelliği olmanın ötesine taşıyarak, ailelerin günlük yaşam pratiklerinin bir parçası haline getirmek. TikTok’ta Ailem Güvende projesini toplumun dijital güvenliğe dair bilincini artıran, uzun vadeli ve güçlü bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu yatırımın kalbinde ise düzenli olarak geliştirdiğimiz ‘Aile Eşlemesi’ özelliğimiz yer alıyor. Yıl boyunca ekran süresi yönetiminden içerik filtrelemeye kadar pek çok yenilikle güçlendirdiğimiz bu özellik, ebeveynlerin çocuklarıyla güvenli bir dijital yolculuk yaşamasını sağlayan en etkili araç. TikTok Eğitim Otobüsümüzle, işte bu teknolojiyi ebeveynlerin parmak uçlarına getiriyor, kontrolün tamamen onlarda olduğunu uygulamalı olarak gösteriyoruz.”

BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun ise projenin teknik detaylarını paylaştığı konuşmasında, TikTok eğitim otobüsünün, bir mobil eğitim ve farkındalık platformu olarak tasarlandığının altını çizerek şunları söyledi: "Dünyanın lider teknoloji platformlarından biri olan TikTok iş birliğinde, ebeveynleri ve gençleri dijital güvenlik konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlattiğımız bu projenin merkezinde, özel olarak tasarlanmış TikTok Eğitim Otobüsü yer alıyor. Otobüs içerisinde dijital güvenlik, mahremiyet, siber zorbalık, bilinçli sosyal medya kullanımı başlıklarında kapsamlı eğitim videoları yer alacak ve ziyaretçilerimiz gün boyu bu eğitici içeriklere ulaşabilecekler. TikTok eğitim otobüsü Anadolu turuna Ankara'dan başladı. Ankamall'da ilk pilot eğitimimizi gerçekleştirdik. Sincan Lale Meydanı'nda, Atlantis AVM ve Antares AVM'de eğitimlere devam edeceğiz. TikTok eğitim otobüsünün sonraki durakları ise Konya ve Adana olacak. İki yıl boyunca otuzdan fazla Anadolu şehrinde, AVM'lerde ve kent meydanlarında gençlerle ve ebeveynlerle buluşacağız."

Dijital Refah İçin "Aile Eşlemesi"

Eğitim otobüsündeki faaliyetlerin odağında, TikTok’un genç kullanıcıları korumak ve ebeveyn rehberliğini güçlendirmek üzere geliştirdiği güvenlik çözümü “Aile Eşlemesi” (Family Pairing) de yer alıyor. Bu özellik, ebeveynlerin kendi hesaplarını çocuklarınınkine bağlayarak, onların izlediği içerikleri filtrelemelerine, doğrudan mesajları yönetmelerine ve güvenli bir dijital alan yaratmalarına olanak tanıyor. TikTok, bu proje ile ebeveynlere güvenli bir dijital deneyim sunmayı ve bu araçları kullanarak çocuklarıyla birlikte "yönetmeyi" öğretmeyi amaçlıyor.

TikTok, sadece ebeveyn denetim araçlarıyla yetinmeyerek, bu yıl içinde kullanıcıların ruhsal ve dijital sağlığını korumaya yönelik pek çok köklü güncellemeyi de hayata geçirdi. Özellikle 18 yaş altı kullanıcılar için günlük 60 dakika ekran süresi sınırı getirilmesi, bu vizyonun en somut adımlarından biri oldu.

Bu teknik altyapıyı "dijital refah" anlayışıyla birleştiren TikTok, “Ekran Molası” ve meditasyon odaklı uyarıları devreye aldı. Bu özelliklerle gençler, belirli aralıklarla ekran başından kalkmaya, mola vermeye veya nefes egzersizleri yapmaya teşvik ediliyor. Sahaya çıkan eğitim otobüsü, bu gelişmiş güvenlik ve refah araçlarını uygulama menülerinde saklı kalmaktan kurtarıp, ailelerin günlük yaşamının aktif bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Topluluk güvenliğini zedeleyen hiçbir içeriğe geçit verilmiyor

TikTok, güvenlik önlemlerini yalnızca geliştirdiği teknolojik özelliklerle sınırlamıyor; platformu aktif olarak ve sürekli denetleyerek güvenli bir dijital deneyim sunma taahhüdünü güçlendiriyor. Son Güvenlik Raporu da bu yaklaşımın somut bir göstergesi niteliğinde: Türkiye’de 2025 Nisan-Haziran döneminde kuralları ihlal eden 4 milyon 431 bin 182 video yayından kaldırıldı. Bu içeriklerin yüzde 99,4’ü kullanıcı bildirimi beklenmeden proaktif olarak tespit edilirken, yüzde 97’si ilk 24 saat içinde platformdan silindi. Genç kullanıcıların dijital güvenliğini korumaya yönelik politikalar kapsamında dünya çapında kaldırılan içeriklerin yüzde 94,4’ü görüntülenme almadan önce, yüzde 98’i ise 24 saat içinde yayından kaldırıldı. Ayrıca topluluk kurallarına aykırı şekilde 13 yaş altında olduğu tespit edilen 25 milyondan fazla hesap platformdan kaldırıldı.