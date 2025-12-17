Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni', Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar'ın katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi. Törende bölge ihracatçıları başarılarıyla ödüllendirildi.

ANKARA (İGFA) - Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren ihracatçılar, katkıları ve elde ettikleri başarılar nedeniyle 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde bir araya geldi. GAİB tarafından düzenlenen törende, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerindeki ihracatçılar ödüllerini aldı.

2024 yılında bölgenin toplam ihracatı 13,4 milyar dolar seviyesine ulaşırken, 2025'te Kasım ayı sonu itibarıyla bu rakam 12,4 milyar dolara yükseldi. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, küresel ticaretteki gelişmeleri değerlendirerek, Türkiye'nin güçlü rekabetçi altyapısı ve ekonomik potansiyeline dikkat çekti.

Ağar, ihracatçıların başarılarının devam etmesi için Ticaret Bakanlığı olarak politika ve destek mekanizmalarının tasarımından uygulamasına kadar tüm süreçlerde ihracatçılarla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tören, bölge ihracatçılarının başarılarının takdir edilmesi ve ekonomiye sağladıkları katkıların görünür kılınması açısından önem taşıdı.