Mandalina ihracatı 2025 yılının 11 aylık döneminde yüzde 61'lik artışla 381 milyon dolardan 615 milyon dolara ilerledi.

İZMİR (İGFA) -Yaş meyve sebze sektöründe ihracat lideri olan mandalina, 2025 yılında başarıdan başarıya koşuyor. Ekim ayında 114 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan mandalina, Kasım ayında 239 milyon dolar dolarlık ihracata imza attı.

Mandalina ihracatında 11 aylık dönemde yüzde 61'lik ihracat artış hızı yakaladıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılının ocak - kasım döneminde 381 milyon dolar olan mandalina ihracatının 2025 yılının aynı zaman aralığında 615 milyon dolara yükseldiğini dile getirdi.

'Mandalina ihracatında 2025 yılında tarih yazıyoruz' diyen Uçak, '2015 yılında 298 milyon dolar olan mandalina ihracatımızı 10 yıllık süreçte 2 kattan fazla artırdık. 2023 yılındaki 575 milyon dolarlık mandalina ihracat rekorunu 2025 yılında 11 ayda kırmayı başardık. Aralık ayında gerçekleştireceğimiz ihracatla 750-800 milyon dolara ulaşacağız. 2026 yılı ve sonraki yıllarda mandalina ihracatında yıllık 1 milyar doları aşmak için çaba göstereceğiz' şeklinde konuştu.

Mandalina ihracatının miktar bazında yüzde 18'lik artışla 583 bin tondan 690 bin tona çıktığının altını çizen Uçak şöyle devam etti: '2025 yılındaki 2 milyor 130 bin tonluk mandalina rekoltesinin yüzde 32'si ihraç edilmiş oldu. Aralık ayında yapacağımız ihracatla rekoltenin yüzde 35-40'lık bölümünü ihraç etmiş olacağız.

Mandalina, 2025 yılında yaş meyve sebze ürünleri arasında açık ara ihracat lideri oldu. 11 aylık dönemde mandalina ihracatı 615 milyon dolar olurken, ikinci sıradaki domatesin ihracatı 348 milyon dolar, üçüncü limonun ihracatı 336 milyon dolar olarak gerçekleşti.'

RUSYA ZİRVEDE, IRAK REKORA KOŞUYOR

Türkiye'nin 11 aylık dönemde mandalina ihracatında ilk sırada Rusya yer aldı. 2024 yılında 190 milyon dolar mandalina ihraç ettiğimiz Rusya'ya 2025 yılında yüzde 39'luk artışla 239 milyon dolarlık mandalina gönderdik.

İkinci sıradaki Irak, 2025 yılında Türk mandalinasına büyük bir talep gösterdi.

2024 yılında 40 milyon dolarlık mandalina ihraç ettiğimiz Irak'a 2025 yılının ocak - kasım döneminde yüzde 406'lık rekor artışla 203 milyon dolarlık mandalina ihraç ettik. Mandalina ihracatındaki rekor artışta Irak'a mandalina ihracatındaki yüzde 406'lık büyük artış itici güç oldu. Irak, bu başarısıyla Ukrayna'yı geçerek ikinci sıraya yerleşti.

Mandalina ihracatında üçüncü basamağın sahibi Ukrayna oldu. Ukrayna'ya 2024 yılında 45 milyon dolar olan mandalina ihracatımız yüzde 5'lik artışla 48 milyon dolara ilerledi.