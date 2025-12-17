Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şubesi, Yavuz Selim Turan başkanlığında yeni yönetimini oluşturdu.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) -Kentin ekonomik potansiyelini daha görünür kılacak projeler üzerinde çalışacaklarını belirten Başkan Turan, 'ASKON, Anadolu'nun girişimci ruhunu desteklemeye devam edecektir' dedi.

ASKON Erzurum Şubesi'nin yeni yönetiminde Başkan Vekili Erdem Selçuk, Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Gürbüz Keleş, İl Sekreteri Diler Hacıosmanoğlu, Siyasi ve Bürokratik İlişkiler Komisyonu Başkanı Ufuk Demir, Yatırım Teşvik ve Destekler Sektörü Başkanı Yakup Şoraklı, Mali ve İdari İşler Komisyonu Başkanı Yakup Topaloğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Başkanı Seyfullah Gülakar, Hizmet Sektörleri Komisyon Başkanı Selami Atiş, Stratejik ve Çoklu Ortaklıklar Komisyonu Başkanı Murat Anatepe, İmalat Sektörleri Komisyon Başkanı Muhammet Hanifi Ergüney, Hukuk İşleri Komisyon Başkanı Merdan Kara, Turizm ve Lojistik Sektör Başkanı Kemal Bayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Sektör Başkanı Halil Yalçınkaya, Yatırımlar ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Gökhan Yavuz, Üye İlişkileri Komisyon Başkanı Fatih Güneyin, Tanıtım Medya Başkanı Emre Yazıcıoğlu, İnşaat ve Mobilya Sektör Başkanı Abdurrahman Kırkıncıoğlu, Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Başkanı Abdullah Sevinç, Kültür Turizm ve Etik Değerler Komisyon Başkanı Abdullah Güllüce yer aldı.

''PEK ÇOK ALANDA AKTİF ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

ASKON'nun ülke ekonomisine, gelişimine, üretimine ve ihracatına önemli katkı sağladığını kaydeden ASKON Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

ASKON'un ülke ekonomisine, üretime ve ihracata önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Turan,''Erzurum Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan en önemli ticaret kapısıdır. Erzurum'un ekonomik gelişimine paralel olarak hem sanayisine hemde turizmine önemli katkılar sağlanacaktır. ASKON Erzurum Şubesi olarak amacımız; şehrimizin üretim gücünü, ihracat kabiliyetini ve girişimci potansiyelini, uluslararası düzeyde daha görünür ve etkin hale getirmektir. ASKON, Anadolu'nun girişimci ruhunu desteklemeye devam edecektir.'' ifadelerini kullandı.

'ASKON BİR İSTİŞARE HAREKETİDİR. '

Turan, yeni yönetimin 'ben' değil 'biz' anlayışıyla görev aldığını vurgularken, üretimden ihracata, girişimcilikten teknolojiye kadar pek çok alanda aktif rol oynayacaklarını ifade etti.

Program akşam yemeğinin ardından üyelere 'ASKON' rozeti takarak, hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.