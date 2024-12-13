TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen “ABD’de E-Ticaret Fırsatları” paneli, Türk iş dünyası ve ABD pazarı arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir platform sundu. Panelde, ABD’nin sunduğu e-ticaret fırsatları ve Türk firmalarının bu pazarda nasıl daha aktif rol alabilecekleri ele alındı.ANKARA (İGFA) - TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen “ABD’de E-Ticaret Fırsatları” paneli, Türk iş dünyası ve ABD pazarı arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir platform sundu. Panelde, ABD’nin sunduğu e-ticaret fırsatları ve Türk firmalarının bu pazarda nasıl daha aktif rol alabilecekleri ele alındı.

Etkinliğe; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Tavas Ticaret Odası Başkanı Saffet İnamlık ve Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun başta olmak üzere iş dünyasından birçok önemli isim katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD’nin, dünya ticaretinde lider bir rol oynadığına vurgu yaparak, Türk şirketlerinin bu pazarda daha etkili yer alması için TOBB olarak önemli adımlar atıldığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin genç ve dinamik girişimci yapısının, ABD gibi gelişmiş bir pazarda büyük avantaj sağlayacağını belirtti.

Michael Goldman ise ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin tarihsel bağlarına dikkat çekerek, özellikle e-ticaretin iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmada önemli bir araç olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türk şirketlerinin uluslararası pazarlara açılmasında e-ticaretin oynadığı kritik rolü vurgularken, hükümetin bu yönde sağladığı teşvik ve destek programlarını detaylı bir şekilde anlattı.

TAVAS TİCARET ODASI VE TORUN GRUP’UN KATKILARI

Tavas Ticaret Odası Başkanı Saffet İnamlık, Türkiye’nin geleneksel ihracat ürünlerinin ABD pazarında daha geniş bir kitleye ulaşması için yerel girişimcilerin dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamasının önemini belirtti.

Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun, Türk iş dünyasının ABD pazarına yönelik stratejik hamlelerinde e-ticaret platformlarının sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanması gerektiğini ifade etti. Torun Grup’un e-ticaret alanında ABD pazarına yönelik projelerinden bahsederek, bu projelerin Türk ekonomisine sağlayacağı katkıları aktardı.

Panel, Türkiye ile ABD arasında dijital ticaretin artırılması için iş dünyasına somut yol haritaları sundu. Türk girişimciler ve kurumlar, ABD pazarındaki fırsatları değerlendirmek üzere daha etkin bir strateji benimsemeye teşvik edildi. Etkinlik, Türk-Amerikan ticaret ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirildi.