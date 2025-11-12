Sivas Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Muhsin Yazıcıoğlu Vefa Ormanı projesi kapsamında 58 bin fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlikte drone teknolojisiyle ulaşımı zor bölgelere fidan taşındı.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü anlamlı bir proje ile taçlandırdı. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun öncülüğünde hayata geçirilen Muhsin Yazıcıoğlu Vefa Ormanı, düzenlenen etkinlikle fidan dikimine açıldı.

Merkeze bağlı Çöken Köyü mevkiinde 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen projede, belediye personeli ve vatandaşlar iş birliğiyle 58 bin nitelikli fidan dikildi. Kızılırmak kenarına dikilen fidanlar arasında çeşitli meyve ağaçları da yer aldı.

Araziye ulaşımı zor bölgelerde ise drone teknolojisi kullanılarak fidan ve su taşındı. Başkan Uzun etkinlikte yaptığı açıklamada, 'Gelecek nesillere daha yeşil bir Sivas bırakmak en büyük hedefimiz. Merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını yaşatacak bu ormanı kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Katkı sağlayan yaklaşık 1.500 hemşehrimize teşekkür ediyoruz. İnşallah her sene 58 bin fidanı toprakla buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, doğaya ve yeşile katkı sağlayan bu projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Uzun ve ekibine teşekkür etti.