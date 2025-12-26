Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, yeni yılı eğlence dolu ve coşkulu bir geceyle karşıladı.

BURSA (İGFA)- Bursa'nın öne çıkan sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, bugüne kadar hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve sağladığı burslarla binlerce öğrencinin yaşamına dokunmaya devam ediyor. Dernek, yeni yıl öncesinde düzenlediği renkli etkinlikle üyelerini ve davetlilerini bir araya getirdi. Club Altın Ceylan'da gerçekleştirilen Geleneksel Yılbaşı Partisi, yoğun katılımla gerçekleşti.

DJ performansı ve perküsyon-darbuka şovunun eşlik ettiği gecede, katılımcılar müzik ve dansla keyifli anlar yaşadı. Samimi ve enerjik atmosferiyle dikkat çeken etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Gecede konuşan TAD Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu, bir arada olmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, daha güçlü yarınlar için kenetlendiklerini ifade etti. Derneğin binlerce öğrencinin hayatına dokunduğunu belirten Mutlu, 'Sizlerin desteğiyle, onların yüzlerinde oluşan gülümseme için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz' dedi. Başkan Mutlu, konuşmasının sonunda yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni etti.