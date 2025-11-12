14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran, gebelikte şeker hastalığının (gestasyonel diyabet) hem anne hem de bebek sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Op. Dr. Kuzukıran, diyabetin erken tanı ve doğru takiple kontrol altına alınabileceğini belirterek, 'Gebelik süreci anne için metabolik bir sınav gibidir. Şekerin kontrol altına alınması, hem doğum süreci hem de uzun vadeli sağlık açısından çok önemlidir' dedi.

SESSİZ TEHLİKE: GESTASYONEL DİYABET

Gebelikte ortaya çıkan veya gebelikle birlikte etkisini artıran şeker hastalığının, çoğu zaman belirti göstermediğini ifade eden Op. Dr. Nuray Kuzukıran, 24-28. haftalarda şeker yükleme testinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Op. Dr. Kuzukıran açıklamasında, 'Tarama yapılmadığında veya kontrol sağlanmadığında erken doğum, iri bebek, doğumda komplikasyonlar ve gebelik zehirlenmesi gibi ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Ayrıca, gebelikte diyabet geçiren kadınların ilerleyen yıllarda Tip 2 diyabet geliştirme riski de artıyor' diye konuştu.

Risk Faktörleri Göz Ardı Edilmemeli

Gestasyonel diyabet riskinin ailesinde diyabet öyküsü bulunan, daha önceki gebeliğinde şeker hastalığı yaşamış, fazla kilolu veya polikistik over sendromu (PCOS) tanısı olan kadınlarda daha yüksek olduğunu hatırlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran,

'Risk faktörlerini bilmek çok önemli. Anne adayları ilk muayenede mutlaka doktorlarına bu konuda bilgi vermeli. Erken fark edilen risk, alınacak önlemleri hızlandırır' dedi.

KORUNMAK MÜMKÜN

Gestasyonel diyabetin tamamen önlenemeyeceğini ancak riskin büyük ölçüde azaltılabileceğini belirten Op. Dr. Kuzukıran, şu önerilerde bulundu: 'Sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli egzersiz, gebelik öncesi ideal kiloya ulaşmak, şeker yükleme testini zamanında yaptırmak, doğum sonrası kontrolleri aksatmamak önemlidir. Gebelik, anne adayına yaşam tarzı değişikliği için eşsiz bir fırsat sunar. Bu dönemde yapılan doğru adımlar, sadece doğumu değil, gelecekte diyabet gelişimini de önler.'

UZUN VADELİ ETKİLER

Op. Dr. Nuray Kuzukıran, gebelikte kontrolsüz şekerin yalnızca kısa vadeli değil, uzun vadeli sonuçlar da doğurduğunu söylerken, 'Anne adayında gestasyonel diyabet gelişmişse, ilerleyen yıllarda Tip 2 diyabet riski yükseliyor. Aynı şekilde, anne karnında yüksek şeker düzeyine maruz kalan bebeklerde de ilerleyen yaşlarda kilo ve metabolik sorunlar görülme olasılığı artıyor. Gebelikte yapılan şeker kontrolü, aslında nesiller boyu sürecek bir zinciri kırma şansıdır' dedi.