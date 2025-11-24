Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin SEKA alanında hayata geçireceği 'Yeni Başkanlık Kampüsü', modern belediyecilik anlayışına uygun şekilde tasarlanarak hem idari işleyişi hem de kurumsal temsil gücünü artıracak

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni başkanlık kampüsü projesi kapsamında aynı bölgede yeni meclis binası da inşa etmeye hazırlanıyor.

Yeni meclis ve yönetim binası için 27 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de ihale gerçekleştirilecek.

Toplam 12 bin 711 metrekarelik kapalı alana sahip kampüs; dört ana bloktan ve bu blokları birbirine bağlayan ortak kullanım alanından oluşuyor. Proje, Büyükşehir Belediyesi'nin meclis, başkanlık ve yönetim birimlerini tek merkezde toplayarak daha verimli bir hizmet yapısı oluşturmayı hedefliyor.

Kampüsün A Bloku, belediyenin yeni meclis yapısı olarak planlandı. Geniş toplantı alanları, meclis çalışmalarına uygun teknik donanım ve gerekli idari birimlerin yer aldığı bu bölüm, Büyükşehir Meclisi'nin toplantılarının çok daha modern bir ortamda yapılmasını sağlayacak.

B Bloku, doğrudan başkanlık yapısına hizmet eden birimler için tasarlandı. Başkanlık makamı, toplantı alanları ve protokol görüşmelerinin yürütülebileceği bölümler bu blokta yer alıyor. Bu yapı, belediye başkanının ve temsil birimlerinin kurumsal çalışmalarını daha etkin şekilde yürütebilmesini sağlayacak.

C Bloku, üst yönetim birimlerinin bir araya getirildiği merkez niteliğinde. Genel sekreterlik ve bağlı idari birimlerin yer aldığı bu bölüm, karar alma süreçlerinin daha hızlı ve koordineli yürütülmesini amaçlıyor.

D Bloku ise fonksiyonel yapısıyla dikkat çekiyor. Farklı ofis birimlerinin bulunduğu katların yanı sıra, ziyaretçi ve personel kullanımına açık otopark alanı da bu yapı içinde planlandı.

1.023 METREKARELİK BAĞLANTI ALANI

Kampüsün tüm blokları, modern mimariyle tasarlanan bağlantı alanı sayesinde birbirine entegre edildi. Böylece binalar arasında kesintisiz ve kapalı geçiş sağlanarak çalışma düzeni daha uyumlu hale getirildi.

Yeni Başkanlık Kampüsü; meclis, başkanlık, üst yönetim ve idari birimleri tek merkezde toplayarak hizmet süreçlerini hızlandırmayı, vatandaş erişimini kolaylaştırmayı ve Kocaeli'nin kamu yönetimi altyapısını ileri seviyeye taşımayı amaçlıyor. Proje tamamlandığında, Büyükşehir Belediyesi hem fonksiyonel hem de kurumsal açıdan çok daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacak.