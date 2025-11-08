Cam ve kimyasallar sektörlerinin uluslararası oyuncularından Şişecam'ın konsolide net satışları 2025 yılının ilk dokuz ayında 162 milyar TL oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Şişecam 2025 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şişecam'ın bu dönemdeki konsolide net satışları 162 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 seviyesinde oldu.

İlk 9 ayda Şişecam'ın toplam yatırımları 22,9 milyar TL, ihracatı ise 706 milyon dolar olarak açıklandı. Bu dönemde 4,2 milyon ton cam üreten şirket, 3,2 milyon ton soda külü ve 2,9 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

2025 yılının üçüncü çeyreğinin küresel makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin iş dünyası üzerindeki etkilerini sürdürdüğü bir dönem olduğunu ifade eden Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, şirketin ilk 9 aylık performansını şöyle değerlendirdi:

'Şişecam, süregelen bu zorlu ve değişken ekonomik ortama rağmen; faaliyet kârlılığının artırılarak sürdürülmesi, pazarlardaki konumun muhafaza edilmesi ve sürdürülebilir, katma değerli üretim ile tüm paydaşları için değer yaratma odağında çalışmalarına devam ediyor. Yılın başında daha verimli çalışma anlayışı ile başlattığımız ve başarı ile sürdürdüğümüz 'Verimlilik Yönetimi Programı' bu çeyrekte de sonuçlarımıza katkı sunmaya devam etti. 2025 yılının kalanında da aynı hassasiyeti koruyarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Nakit akış kapasitemizi koruma ve mali bünyemizi güçlendirme hedefi doğrultusunda; tasarruf ve sadeleşme adımlarını atarken, gelir yaratan yüksek katma değerli alanlara ve bu kapsamdaki varlıklarımıza odaklanmayı sürdürüyoruz. Olumlu neticelerini öngördüğümüz şekilde almaya devam ettiğimiz bu yaklaşımı izleyen dönemlerde de titizlikle uygulayacağız.'

TARSUS YATIRIMI DEVREYE ALINDI

Yücel, 2025 yılının Şişecam'ın büyük yatırımlarının tamamlanması ve gelir yaratır hale gelmesi açısından önemli bir dönemeci ifade ettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

'Yeni yatırımlarımızın çok büyük ölçüde tamamlanacağı bu yıl içerisinde, önceliklendirdiğimiz katma değerli projelerimizden Tarsus'taki enerji camları fırını ve işleme hatlarımızı 19 Eylül 2025 tarihinde devreye aldık. Toplam 200 milyon Euro yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle birlikte Şişecam'ın Türkiye'de kurulu buzlu cam üretim kapasitesi yıllık brüt 396 bin tona; enerji camı işleme kapasitesi ise yıllık 47 milyon m²'ye ulaştı. Faaliyete geçtiği günden bu yana iç piyasadan yoğun talep gören bu yatırımımız ile Türkiye'nin enerji alanında kendi kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmesini ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamayı hedeflerken, enerji camı ithalatını da önemli ölçüde azaltacağımızı öngörüyoruz. Tarsus üretim kompleksimizin bir parçası olan, günlük 1.200 ton kapasiteli Tarsus düz cam fırını yatırımımızı da öngörülen takvim çerçevesinde tamamlayarak, bölgedeki diğer tesislerimizle birlikte lojistik hatlara yakınlığı ve stratejik konumu ile önemli ihracat potansiyeli barındıran bir kapasiteyi ülkemize kazandıracağız.'