Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, 2025 yılında yüzde 3,6 büyüyen Türkiye ekonomisinin sanayi üretiminde kaydettiği artışa dikkat çekerek, 2026'da sanayide yükselişin hızlanacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,6 oranında büyüdüğünü hatırlatarak, sanayi katma değerindeki yüzde 2,9'luk artışın son dört yılın en hızlı yükselişi olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 5'lik artışın üretim kapasitesinin güçlendiğine işaret ettiğini belirtti.

2026 yılında Türk sanayisinin yükselişinin hızlanacağını ifade eden Bakan Kacır, bu sürecin uygun koşullu finansman programları, istihdam ve yatırım teşvikleri ile dijital ve yeşil dönüşüm odaklı uygulamalarla destekleneceğini açıkladı.

Bakan Kacır, açıklamasında, 'Türk sanayisi, Milli Teknoloji Hamlesi ve Yerel Kalkınma Hamlesi çerçevesinde öncü rolünü sürdürmeye devam edecek. Bu adımlar, sanayimizin küresel rekabetteki gücünü artıracak ve ekonomik büyümeyi kalıcı hale getirecektir.' ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, sanayi yatırımlarını destekleyen politikaların, üretim kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra, istihdamı artırmak ve yerli teknolojiyi geliştirmek için de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.