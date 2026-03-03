TÜFE, 2026 yılı Şubat ayında aylık yüzde 2,96 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,53 olarak gerçekleşti. En yüksek artış konutta görülürken, gıda fiyatlarındaki aylık yükseliş dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre TÜFE (2025=100), bir önceki aya göre yüzde 2,96, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUT GRUBUNDA

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerde; gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 36,44 artış, ulaştırma yüzde 28,86 artış, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 42,33 artış oldu. Bu grupların yıllık enflasyona katkısı ise gıdada 9,07 puan, ulaştırmada 4,63 puan ve konutta 6,24 puan olarak hesaplandı.

GIDADA AYLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Şubat ayında aylık bazda en yüksek artış gıda grubunda görüldü.

Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 6,89, ulaştırma yüzde 2,58, konut yüzde 2,40 olurken, aylık enflasyona katkı ise gıdada 1,71 puan, ulaştırmada 0,43 puan ve konutta 0,27 puan oldu.

142 ALT SINIFTA ARTIŞ

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 27'sinde düşüş yaşanırken, 5 alt sınıfta değişim olmadı. 142 alt sınıfta ise fiyat artışı gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (B) ise aylık yüzde 2,16, yıllık yüzde 29,91 artış kaydetti. Bu göstergede Aralık ayına göre artış yüzde 6,48, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 33,05 oldu.