Care.com, 400 milyar dolarlık aile bakımı pazarında lider bir platform ve marka olarak konumlanmaktadır.

ACCESS Newswire / LOS ANGELES, KALİFORNİYA (İGFA) - Orta ölçekli pazardaki kurumsal bölünmeler (carve-out) ve diğer karmaşık işlemlere odaklanan Los Angeles merkezli özel sermaye şirketi Pacific Avenue Capital Partners ('Pacific Avenue'), bugün bir Pacific Avenue iştirakinin Care.com'u IAC Inc. (NASDAQ:IAC) şirketinden satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Care.com, ABD'deki öz geçmiş kontrolü yapılmış en büyük çevrimiçi çocuk ve yaşlı bakıcısı ağıyla desteklenen, büyüyen 400 milyar dolarlık aile bakımı pazarında lider bir platform ve markadır.

Care.com hem ölçeklendirilmiş bir tüketici pazaryeri hem de bir kurumsal yan haklar platformu işletmektedir. 2007'den bu yana 45 milyondan fazla kişi; çocuk bakımı, yaşlı bakımı, evcil hayvan bakımı ve temizlik desteği bulmak için Care.com'a yönelmiştir. Care.com ayrıca, aralarında birçok Fortune 100 şirketinin de bulunduğu 700'den fazla işverenle ortaklık kurarak; Care.com platformuna erişimi, evde, merkezde veya kamplar ve etkinlikler aracılığıyla sağlanan kapsamlı yedek bakım çözümlerini ve daha geniş bir bakım destek çözümleri paketini birleştiren bakım odaklı yan haklar sunmaktadır.

Bağımsız bir şirket olarak Care.com, tüketici pazaryerini güçlendirmeye devam ederken kurumsal genişlemesini hızlandıracaktır. Pacific Avenue'nun yatırımı ve desteğiyle şirket; ürün inovasyonunda daha hızlı hareket edecek, işveren ortaklıklarını ölçeklendirecek ve kendisine güvenen milyonlarca aile ve bakıcı için platform deneyimini iyileştirecektir.

Pacific Avenue Kurucusu ve Yönetici Ortağı Chris Sznewajs, 'Pacific Avenue Fund II'nin ilk yatırımı olan Care.com işlemini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu işlem, Pacific Avenue'nun pazar lideri işletmeleri satın almak için kurumsal bölünmeleri (carve-out) gerçekleştirme konusundaki geçmiş performansıyla mükemmel bir şekilde örtüşmektedir. Care.com; güven üzerine inşa edilmiş bir markaya, güçlü bir itibara ve kanıtlanmış bir liderlik ekibine sahip bir endüstri lideridir. Care.com, bağımsız bir şirket olarak net bir büyüme yoluna sahiptir. Ailelere, bakıcılara ve kurumsal ortaklarına hizmet etme konusundaki tam potansiyelini ortaya çıkarmak için Brad, Michelle ve Care.com ekibiyle birlikte çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz,' dedi.

Care.com CEO'su Brad Wilson, 'Bakım hizmeti, ailelerin nasıl yaşadığının ve işletmelerin nasıl faaliyet gösterdiğinin temelidir,' dedi. 'Bu ortaklık, ailelere ve bakıcılara verdiğimiz desteği derinleştirmemize olanak tanırken, bakım hizmetinin bir iş gücü sorunu olduğunu kabul eden işverenlere sunduğumuz hizmet yollarını genişletmemizi sağlıyor. Bu yeni döneme güç, netlik ve bakım için en sevilen platformu oluşturma konusundaki yenilenmiş kararlılığımızla giriyoruz.'

Care.com Finans Başkanı (CFO ) Michelle Arbov, 'Care.com bu yeni döneme kârlı bir temelle giriyor. Bu işlem bizi platformumuza daha fazla yatırım yapmaya, işveren ortaklıklarımızı genişletmeye ve performansımızı güçlendiren finansal disiplini korurken verimli bir şekilde ölçeklenmeye konumlandırıyor,' dedi.

İşlem, alışılmış kapanış koşullarına tabidir ve 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.

Moelis & Company LLC, Pacific Avenue'nun münhasır finansal danışmanı olarak hizmet vermiştir. Weil, Gotshal & Manges LLP, Pacific Avenue'nun hukuk danışmanı olarak görev yapmıştır.

KPMG LLP, muhasebe ve vergi danışmanlığı hizmetleri sağlamıştır. J.P. Morgan Securities LLC, IAC'nin münhasır finansal danışmanı olarak hareket etmiş ve Latham and Watkins LLP, IAC'nin hukuk müşavirliğini üstlenmiştir.

PACİFİC AVENUE CAPİTAL PARTNERS HAKKINDA

Pacific Avenue Capital Partners, merkezi Los Angeles'ta bulunan ve Paris'te ofisi olan küresel bir özel sermaye şirketidir. Şirket, orta ölçekli pazardaki kurumsal elden çıkarmalara ve diğer karmaşık durumlara odaklanmaktadır. Pacific Avenue, şirketin karmaşık işlemlerde yol almasını ve operasyonel iyileştirme, sermaye yatırımı ve hızlandırılmış büyüme yoluyla değer yaratmasını sağlayan kapsamlı bir birleşme ve satın alma (M&A - Mergers and Acquisitions) ve operasyon deneyimine sahiptir. Pacific Avenue, işletmelerin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olurken kalıcı ve stratejik değişimi yönlendirmek için güçlü yönetim ekipleriyle ortaklık kurarak iş birlikçi bir yaklaşım benimser. Pacific Avenue, 30 Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar dolarlık Yönetilen Varlığa (AUM - Assets Under Management) sahiptir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.pacificavenuecapital.com adresini ziyaret ediniz.