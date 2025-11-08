Trugo, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan şarj istasyonu enerji satış verilerine göre eylül ayında da %23,53'lük pazar payıyla lider oldu. Trugo, bu başarısıyla üst üste üç aydır zirveye yerleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Lisanslı şarj ağı operatörü olarak 2023 yılı Nisan ayından bu yana 5 milyon başarılı şarj işlemine ulaşan Trugo, pazar payıyla da zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor. EPDK tarafından ilk kez temmuz ayında yayımlanan şarj istasyonu enerji satış verilerine göre yüzde 27,03'lük pazar payıyla birinci olan Trugo, bu başarısını ağustos ve eylül aylarında da devam ettirdi.

Trugo ağustos ayında 24,38'lik, eylül ayında ise 23,53'lük pazar payıyla şarj ekosistemi enerji satışında liderliğini sürdürdü. Türkiye genelinde temmuz ayında sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Muğla, Kocaeli, Bolu ve Konya şarj tüketiminde öne çıkarken, ağustos ve eylül aylarında da tablo benzer bir eğilim gösterdi.

81 ilin tamamında iş birlikleriyle birlikte 2200'ün üzerinde istasyon ve 4000'in üzerinde soketle tüm elektrikli araçlara hizmet veren Trugo'nun ultra hızlı şarj cihazlarında yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanılıyor. Kullanıcılar, 81 ilde kesintisiz enerji, yaygın şarj ağı ve yüksek hızlı şarj çözümleriyle Türkiye'nin elektrik dönüşümüne güç katmayı sürdüren Trugo'yu mobil uygulama ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor.