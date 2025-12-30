CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Tutuklanan iki CHP'li meclis üyesi görevlerinden istifa etti.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma, ikinci dalga operasyonla devam etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında suç örgütü bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla HTS kayıtları ve MASAK raporları detaylı şekilde incelendi.

Şile Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında Meclis Üyeleri Ali Çetin Arslanalp ve Halis Kökbalık ile Şile Belediyesi İmar Müdürü Aslı Kotan'ın da yer aldığı 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Doktor raporları doğrultusunda iki şüpheli serbest bırakılmıştı.

10 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk operasyonda, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Aynı operasyonda Aslı Kotan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE CHP MECLİS ÜYESİ SEÇİLEN 2 KİŞİ İSTİFA ETTİ

İlçede yaşanılan gelişmelerin ardından tutuklu CHP li 2 Meclis Üyesinin görevlerinden istifa ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre ; (CHP) Şile Belediye Meclisi'nde görev yapan meclis üyeleri Halis Kökbalık ve Ali Çetin Arslanalp, meclis üyeliğinden istifa etti.

İstifaların ardından CHP'nin yedek listesinde yer alan Yeliz Gökçe Binici ve Abdullah Gedik'in Şile Belediye Meclisi üyeliğine getirildiği bildirildi.