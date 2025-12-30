Sanatçı Gülben Ergen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı Gülben Ergen, X hesabından yaptığı açıklamayla BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye sert ifadelerle yüklendi.

Ergen, kendisine yönelik iddialar ve kullanılan üslup nedeniyle Destici'yi savcılığa şikâyet ettiğini ve dava açacağını duyurdu.

Paylaşımında çocuklar ve kadınlar için yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına dikkat çeken Ergen, yıllardır anaokulları açtığını, çeşitli adalet davalarını yakından takip ettiğini ve mağdur ailelerle dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Kendisine yöneltilen suçlamaları 'iftira' ve 'ötekileştirici' olarak nitelendiren Gülben Ergen, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğini belirtti.

https://twitter.com/gulbenergen/status/2005728168628416597

Ergen, açacağı davadan kazanacağı tazminatı yeni bir anaokulu açmak için kullanacağını ifade ederken, Mustafa Destici'den hem kendisinden hem de Adıyaman halkı ile temsil ettiği dernekten özür beklediğini de dile getirdi.