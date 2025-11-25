25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kpasamında kadınlara güçlü mesaj Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan 2026-2030 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planına ilişkin genelge bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)'na ilişkin 2025/19 sayılı Genelge, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 5. Ulusal Eylem Planı, 'şiddete sıfır tolerans' ilkesini merkeze alırken, 5 ana hedef belirleyen planda; toplumsal farkındalık ve eğitim seferberliğinin yanı sıra sığınma evleri ve 7/24 destek hatlarının güçlendirilmesi, koruma kararlarının anında uygulanması için kolluk-yargı koordinasyonu, ulusal şiddet veri tabanı kurulması ve yıllık şeffaf raporlama ile yerel yönetimler, STK'lar ve özel sektörle topyekün mücadele konuları yer aldı.

Genelge, tüm kamu kurumlarına planı kendi bütçelerine ve programlarına entegre etme talimatı verirken, kadın cinayetlerinin ve şiddetin yoğun şekilde konuşulduğu 25 Kasım'da yayımlanması, 'İstanbul Sözleşmesi sonrası en kapsamlı adım' olarak nitelendirildi.

Planın tam aile.gov.tr adresinde yayımlanacak.