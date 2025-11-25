AHE-SEN Cezaevi Komisyonu, Türkiye genelindeki cezaevlerinde görev yapan yaklaşık 400 aile hekimi, hemşire ve ebenin ağır koşullar altında ciddi hak kayıpları yaşadığını açıkladı. Sendika yöneticileri, yüksek riskli bu birimlerde sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için acil yasal düzenleme çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Cezaevi Komisyonu tarafından hazırlanan raporla, cezaevlerindeki aile sağlığı çalışanlarının yaşadığı sorunları gündeme taşıdı.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Komisyon Sorumlusu Dr. Hakan Kılıç ve Komisyon Üyesi Dr. Ufuk Mahmut Bilgilisoy, 'yüksek riskli, yüksek stresli ve ağır sorumluluk gerektiren' çalışma ortamına rağmen hakların görmezden gelindiğini belirterek kapsamlı düzenleme istedi.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA TALEPLER ŞÖYLE:

Yıpranma Payı ve Erken Emeklilik İstemi

Cezaevlerinin riskli çalışma ortamına rağmen sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmediğini belirten AHESEN, geriye dönük hakların tanınmasını ve ek tazminat talep etti.

Nüfus Katsayısı Yeniden Düzenlenmeli

Mevcut 2,25 olan nüfus katsayısının 'zorunlu düşük nüfuslu birim' statüsüyle 3,71'e çıkarılması gerektiği, böylece hakediş kayıplarının önlenebileceği ifade edildi.

'Mahkûm Gelmedi' Gerekçesiyle Kesinti Adaletsiz

Bir yıl boyunca sağlık birimine başvurmayan mahkûmlar nedeniyle yapılan hakediş kesintilerinin büyük mağduriyet yarattığı vurgulandı.

Tarama Performansı Cezaevlerine Uygulanamaz

Serviks, meme ve kolorektal taramaların teknik olarak mümkün olmadığı belirtilerek negatif performansın kaldırılması istendi.

Rapor Ücretlerinde Eşitlik Çağrısı

Cezaevi sağlık çalışanlarının düzenlediği raporların ücretsiz olması 'büyük adaletsizlik' olarak nitelendirildi.

Personel Eksikliği ve Belirsiz Görev Tanımı

Cezaevlerine sağlık memuru bulmakta ciddi güçlük yaşandığı, Adalet Bakanlığı personelinin geçiş süreçlerinin kolaylaştırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca iş dağılımındaki belirsizliklerin sık sık anlaşmazlıklara yol açtığı belirtildi.

Kadın ve Çocuk Cezaevlerinde Performans Kriterleri Kaldırılsın

Aşı ve takiplerin fiilen yapılamadığı bu birimlerde performans uygulamasının tamamen kaldırılması talep edildi.

Çocuk Mahkumlarda Vasilik Sorunu Hukuki Risk Doğuruyor

Tedavi için telefonla alınan vasilik onaylarının ciddi hukuki ve tıbbi risk taşıdığı kaydedildi.

Malzeme, Ambulans ve Revir Sorunları

Aşı ve laboratuvar kitlerinin cezaevlerine ulaşmasında sık sık aksama yaşandığı, kampüs tipi cezaevlerinde ambulans yetersizliği nedeniyle sevklerin geciktiği, çok sayıda revirin ise sağlıksız koşullarda olduğu ifade edildi.

MBYS ve İnternet Altyapısı Çökmüş Durumda

Bilgi güvenliği açısından zorunlu olan MBYS sisteminin birçok cezaevinde çalışmadığı aktarıldı.

AHESEN yöneticileri, sendikanın hukuk birimiyle tüm hak kayıplarını takip ettiklerini belirterek, 'Cezaevinde çalışan aile hekimleri, ebe ve hemşireler unutuluyor. Risk büyük, sorumluluk ağır ama karşılığı yok. Bu yapısal sorunlar çözülmezse hem çalışanlar hem de mahkumlar için ciddi sonuçlar doğacak' şeklinde ilgilileri uyardı.