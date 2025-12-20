Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bazı basın organlarında yer alan '480 milyon liralık logo vurgunu' iddialarını asılsız olarak nitelendirerek, logo revizesi için belediye kasasından tek kuruş harcanmadığını açıkladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kamuoyunda tartışma yaratan '480 milyon liralık logo vurgunu' iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı açıklamayla yanıt verdi. Akın, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, belediye bütçesinden logo değişikliği için herhangi bir ödeme yapılmadığını vurguladı.

Başkan Akın açıklamasında, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izninin yanlış yorumlandığını belirtti. Bu iznin bir suç duyurusu ya da kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığını ifade eden Akın, sürecin tamamen idari ve teknik bir değerlendirmeden ibaret olduğunu kaydetti. Akın, söz konusu iznin kamu zararı iddiasına değil, yalnızca meclis onay sürecine ilişkin teknik bir değerlendirmeye dayandığını ve Danıştay nezdinde gerekli itirazların yapılacağını açıkladı.

'480 MİLYON LİRA İDDİASI GERÇEK DIŞI'

Belediye logosunun dijital mecralara uyum sağlamak amacıyla revize edildiğini belirten Akın, kamuoyunda dile getirilen yüksek maliyet iddialarının 'hayal ürünü' olduğunu söyledi.

Akın, sürece ilişkin; logo tasarımı için belediye bütçesinden hiçbir harcama yapılmadığını, logo değişikliği nedeniyle tabela, basılı evrak veya materyaller imha edilmediğini ve 480 milyon liralık bir harcama yapıldığına dair iddiaların tamamı gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Başkan Ahmet Akın, belediyenin 'Kuvayımilliye'nin başşehri' Balıkesir'de hizmet üretmeye devam edeceğini belirtti. Başkan Akın, kamuoyunu yanıltan haberler hakkında hukuki sürecin başlatılacağını duyurarak, asılsız iddialarla belediyenin hedef gösterilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.