Burdur'da bir evde yapılan aramada, CITES kapsamında koruma altında bulunan 4 yaban hayvanı ele geçirilirken, hayvanlara el konuldu, şahsa idari para cezası uygulandı.

BURDUR (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, Burdur'da kolluk kuvvetleri ve ilgili ekiplerin katılımıyla mesken olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, yasaklı ve koruma altında bulunan yaban hayvanları ele geçirildi.

Evin yatak odasında plastik kutular içerisinde yapılan incelemede; yaklaşık 2 yaşında olduğu tahmin edilen 1 adet Kırmızı Kuyruklu Boa yılanı, yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen 1 adet Burma pitonu, yaklaşık 4 aylık olduğu tahmin edilen 1 adet Crested Gecko kertenkelesi, 3-4 yaşlarında olduğu değerlendirilen 1 adet tarantula örümceği bulundu.

Ele geçirilen hayvanların, nesli tehlike altında olan türlerin uluslararası ticaretini düzenleyen CITES Sözleşmesi kapsamında yer aldığı ve ilgili mevzuat uyarınca kişiler tarafından bulundurulmasının yasak olduğu belirtildi. Bu nedenle hayvanlara el konularak koruma altına alındı.

Olayla ilgili olarak adreste bulunan şahıs hakkında, ilgili kanunlar çerçevesinde idari para cezası uygulandığı bildirildi.