Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Siirt'in Eruh ilçesindeki Çetinkol-1 Kuyusu'nda yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda en çetin coğrafyalarda dahi aralıksız çalıştıklarını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Siirt'in Eruh ilçesinde bulunan Tartı Tepe bölgesindeki Çetinkol-1 Kuyusunda yürütülen enerji çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, 2 bin 268 metre rakımda, kış şartlarının en sert yaşandığı bölgelerde dahi enerji bağımsızlığı hedefiyle çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin enerji alanında tam bağımsızlık hedefine kararlılıkla ilerlediğini belirten Bayraktar, coğrafi zorlukların ve ağır iklim koşullarının bu hedefin önünde engel olmadığını vurguladı.

Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok.



Siirt Tartı Tepe bölgesinde, 2268 metre rakımda, karın ve kışın en çetin yaşandığı zirvelerde dahi 'Tam Bağımsız Türkiye' idealimiz için aralıksız çalışıyoruz.



'Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok' diyen Bakan Bayraktar, milletin refahı ve ülkenin geleceği için vatanın her karışında var olmaya devam edeceklerini kaydetti. Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikaları doğrultusunda, en zorlu sahalarda yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirten Bakan Bayraktar, 'Tam Bağımsız Türkiye' idealinin enerji projeleriyle adım adım hayata geçirildiğini ifade etti.