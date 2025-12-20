İZSU Genel Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 11 ayında gerçekleştirdiği 7,3 milyar TL'lik yatırımla İzmir tarihinin en büyük altyapı seferberliklerinden birine imza attı. Çalışmalar, kentin su güvenliğinden iklim krizine karşı direncine kadar geniş bir alanda uzun vadeli dönüşüm hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü kapsamlı altyapı yatırımlarıyla kentin geleceğini güvence altına alan önemli projeleri hayata geçirdi. İlk 11 ayda toplam 7,3 milyar TL yatırım yapan İZSU, bu performansıyla Türkiye'de bir belediye altyapı kurumunun bir yıl içinde gerçekleştirdiği en kapsamlı yatırım programlarından birini ortaya koydu.

Yatırımlar; içme suyu, atık su, yağmur suyu, dere ıslahı, Körfez tarama çalışmaları ve yenilenebilir enerji projeleriyle İzmir'in yalnızca bugünkü ihtiyaçlarına değil, önümüzdeki 20-30 yıllık altyapı planlamasına da güçlü bir zemin oluşturdu.

KAYIP-KAÇAK ORANINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Artan nüfus ve yaz aylarında yükselen su tüketimi dikkate alınarak içme suyu altyapısı güçlendirildi. Bu kapsamda 2,4 milyar TL yatırımla 294 kilometre yeni içme suyu hattı döşendi, 434 kilometre hat yenilendi ve 103 yeni sondaj kuyusu açıldı. Çalışmalar sonucunda metropol ilçelerde içme suyundaki kayıp-kaçak oranı yüzde 25,8'e düşürüldü. Bu oran, İzmir'i Türkiye'de örnek gösterilen kentler arasına taşıdı.

Çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında 3,5 milyar TL'lik yatırımla 51 kilometre yeni atık su hattı yapıldı, 54 kilometre hat yenilendi. Ayrıca 1.164 kilometrelik hatta temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bu yatırımlar sayesinde birçok ilçede koku sorunları azalırken, yoğun yağışlarda taşkın riskleri de önemli ölçüde düşürüldü.

İZSU, iklim değişikliğinin etkilerine karşı 1,1 milyar TL'lik yatırımla yağmur suyu altyapısını, dere ıslahlarını ve Körfez tarama çalışmalarını hızlandırdı. 32 kilometre yeni yağmur suyu hattı yapılırken, İzmir Körfezi'nde 492 bin metreküp tarama çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla birçok bölgede taşkın riski azaltıldı, Körfez ekosisteminin iyileşmesine katkı sağlandı.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN İZSU

Artan enerji maliyetlerine karşı yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren İZSU, 272 milyon TL'lik yatırımla üç yeni enerji santralini devreye aldı, yedi santralin yapımını ise sürdürüyor. Enerji verimliliği kapsamında pompalar ve blowerlar yenilenirken, bu yatırımların elektrik tüketimini düşürmesi ve bütçeye tasarruf sağlaması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından geçen 20 aylık süreçte İZSU'nun toplam yatırımı 11 milyar TL'ye ulaştı. Bu dönemde içme suyu, atık su, yağmur suyu ve yenilenebilir enerji alanlarında hayata geçirilen projelerle İzmir'in altyapı kapasitesi önemli ölçüde güçlendirildi. Gerçekleştirilen yatırımlar, İzmir'i daha dirençli, çevreci ve sürdürülebilir bir kent haline getirme hedefi doğrultusunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.