Antalya, Kumluca Belediyesi işçileri, artan hayat pahalılığı ve alım gücünün hızla düşmesi nedeniyle asgari ücrete tepki gösterdi. (DİSK)'e bağlı sendikaların İşçileri, insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve vergide adalet talebinde bulundu.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Eylemde yapılan basın açıklamasında, ücret artışlarının resmi enflasyonun dahi altında kaldığı belirtilerek, 'Hayat pahalılığı karşısında ücretlerimiz eriyor, alım gücümüz her gün daha da düşüyor' denildi. Ülkedeki temel sorunun bölüşüm adaletsizliği olduğuna dikkat çekilerek, mevcut düzenin zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul hale getirdiği vurgulandı.

Türkiye'de çalışanların büyük bölümünün asgari ücret ve civarında gelirle çalıştığı hatırlatıldı. Asgari ücretin tüm ücretleri ve toplu sözleşmeleri doğrudan etkilediği belirtilerek, 22 bin 104 TL'lik asgari ücretin açlık sınırının dahi altında kaldığı ifade edildi.

Sendika temsilcileri, açlık sınırının 30 bin TL'ye, yoksulluk sınırının ise 90 bin TL'ye dayandığını belirtti. Asgari ücretin 11 aylık kaybının 6 bin 574 TL'ye ulaştığı, bugünkü alım gücünün ise yaklaşık 16 bin TL seviyesine gerilediği kaydedildi. 2025'te yapılan artışın, 2024'teki kayıpları dahi telafi etmediği ve yaklaşık yüzde 15 geride kaldığı belirtildi. Yıl içinde ara zam yapılmamasına tepki gösterilerek, anne, baba ve iki çocuğun çalıştığı bir ailede bile toplam gelirin yoksulluk sınırının altında kaldığı dile getirildi.

Açıklamanın sonunda, DİSK'in 21 Aralık'ta İstanbul'dan başlayıp 23 Aralık'ta Ankara'da sona erecek yürüyüşüne destek çağrısı yapıldı. Emekçiler; işçileri, emeklileri ve sendikalı-sendikasız tüm çalışanları bu mücadeleye omuz vermeye, sendikalı olmaya ve DİSK çatısı altında birleşmeye davet etti.