Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen törende, Gaziantep OSB İsale Hattı hizmete alınırken deprem sonrası İslahiye OSB'de tamamlanan iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep sanayisinin su arz güvenliğini güçlendirecek Gaziantep OSB İsale Hattı Projesi ile deprem sonrası yeniden inşa edilen İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerinin anahtar teslimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hayata geçti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen program kapsamında, Fırat Nehri'nden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne su aktarımını sağlayan isale hattı resmen hizmete alınırken, İslahiye OSB'de yapımı tamamlanan iş yerleri de sanayicilere teslim edildi.

Uzun yıllardır gündemde olan ve Gaziantep sanayisi için stratejik önem taşıyan isale hattı projesiyle, sanayi üretiminde su arz güvenliğinin sağlanması ve yer altı su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.

Mayıs 2023'te başlatılan çalışmalar kapsamında, yaklaşık iki yılda 55 kilometrelik isale hattı tamamlandı. Projede 1320 milimetre çapında çelik borular kullanılırken, toplamda yaklaşık 17 bin ton çelik ile altyapı oluşturuldu. Yaklaşık 120 milyon dolarlık yatırım bedeline sahip projede; 5 terfi istasyonu, 1 regülasyon havuzu, 29 trafo, 300 bin metre orta gerilim kablosu, 72 mufes ve 723 şaltör kurularak kesintisiz işletme altyapısı sağlandı. Sistem, 1 Kasım 2025 itibarıyla fiilen çalışmaya başladı.

KACIR: 'SU YÖNETİMİ GELECEĞİ YÖNETMEKTİR'

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini vurgulayarak,

'Gaziantep gibi üretim ve ihracat gücü yüksek şehirlerde su yönetimi, aslında geleceği yönetmek demektir' dedi.

OSB'lerin su, enerji ve atık yönetimini entegre bir anlayışla ele aldıklarını belirten Kacır, merkezi atık su arıtma tesisi sayısını 147'ye çıkardıklarını, 221 OSB'de atık su sorununu çözdüklerini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise suyun artık yalnızca çevresel değil, şehirlerin ve sanayinin geleceğini belirleyen stratejik bir unsur olduğuna dikkat çekti. Gaziantep OSB İsale Hattı'nın uzun vadeli bir vizyonun ürünü olduğunu vurgulayan Şahin, 'Bu proje; sabrın, kararlılığın ve güçlü kurumlar arası iş birliğinin sonucudur. Sanayimizin geleceğini güvence altına alıyor' diye konuştu.

Törende ayrıca Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de konuşmalar yaparak, yatırımın Gaziantep sanayisinin sürdürülebilirliği ve bölgesel kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Gaziantep OSB İsale Hattı ile birlikte, kentin sanayi altyapısında uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm sağlanırken, İslahiye OSB'de teslim edilen iş yerleriyle de deprem sonrası üretim yeniden güç kazanmış oldu.