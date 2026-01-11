Türk müziğinin efsane sesi Sibel Can, Cahide Palazzo'daki konserinde Amor Gariboviç tasarımı elbisesi ve zengin repertuarıyla izleyicileri büyüledi. Drama albümü 25 milyon dinlenmeye ulaşırken Altın Plak aldı. Tüm rezervasyonların dolduğu gece unutulmazdı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk müziğinin unutulmaz sesi Sibel Can, İstanbul'daki konseriyle yine büyüledi. Sanatçı, geceye özel olarak tercih ettiği Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesiyle mekâna adım attığı anda tüm gözleri üzerinde topladı.

Program boyunca geniş repertuarıyla müzikseverlere hem nostaljik hem de modern bir şölen sunan Sibel Can, yıllardır dillerden düşmeyen hitlerinin yanı sıra Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan Drama albümündeki sevilen parçaları da seslendirdi.

Her performansta salonun enerjisi yükseldi; izleyiciler, sanatçının güçlü sesine büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Sanatçı, yılbaşından hemen önce Drama albümünün dijital platformlarda 25 milyon dinlenmeyi aşmasıyla Altın Plak ödülüne layık görülmüştü. Bu önemli başarı, ünlü sanatçının yeni yılda da müzikseverleri heyecanlandıracak yeni projelere hazırlandığının güçlü bir işareti oldu.

Günler öncesinden tüm rezervasyonları tükenen konser, hem müzikal zenginliği hem de sahne ışıltısıyla tam anlamıyla unutulmaz bir geceye dönüştü.