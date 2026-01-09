Ziynet Sali, Londra konserinde 'Kıbrıs Güzeli' adlı yeni şarkısını ilk kez seslendirdi. Şarkı sosyal medyada kısa sürede popüler olurken, Türkçe ve İngilizce sözlere sahip parçanın söz ve bestesi Tamer'e ait, kendisi de vokaliyle Sali'ye eşlik etti.

İSTANBUL (İGFA) - Ziynet Sali, Londra konserinde dinleyicilerine büyük bir sürpriz yaparak ilk kez seslendirdiği 'Kıbrıs Güzeli' adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Konserde yoğun ilgi gören şarkı, kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kendisi için özel olarak yazılan 'Kıbrıs Güzeli', Türkçe ve İngilizce sözleriyle dikkat çekerken, şarkının söz ve bestesine imza atan Tamer de vokaliyle Ziynet Sali'ye eşlik ediyor.