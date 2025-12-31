Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, yeni albümünün son hazırlıklarını tamamlayan İrem Derici'ye anlamlı bir yeni yıl hediyesi verdi. Sezen Aksu, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Ağlanacaksa Ağlanacak' adlı yepyeni şarkısını İrem Derici'ye armağan etti.

İkili daha önce, yaklaşık 12 yıl önce 'Düşler Ülkesinin Gel Git Akıllısı' şarkısında buluşmuştu. Uzun bir aradan sonra gelen bu yeni iş birliği, müzik dünyasında heyecan oluşturdu.

İrem Derici müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Derici, paylaşımında, 'Allah'ım, berbat geçen yıl son ay bir anda güzelleşti! Tüm hayatımı değiştirecek bir güzellik için yıllardır atamadığım bir adımı en sonunda attım. Albümü beklettim diye kızıyordunuz ama sıfır bir Sezen Aksu şarkısı güneş gibi doğdu albüme! 'Düşler Ülkesinin Gel Git Akıllısı'ndan sonra Sezen'le yeni bir şarkıda buluşmak: 'Ağlanacaksa Ağlanacak.'' ifadelerini kullandı.

Minik Serçe'nin kaleminden çıkan bu özel şarkının, İrem Derici'nin yeni albümünün en dikkat çeken parçalarından biri olması bekleniyor.