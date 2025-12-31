Bunlar da ilginizi çekebilir

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı parçalara da repertuvarında yer veren Murat Dalkılıç, enerjisi, sahne performansı ve seyirciyle kurduğu samimi bağla yeni yıla damgasını vurdu.

Murat Dalkılıç, yeni yıl kutlamaları kapsamında sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı.

ANTALYA (İGFA) - Yılbaşı gecesi için birçok mekandan teklif alan ünlü şarkıcı, tercihini Kremlin Palace Aksu Antalya'dan yana kullandı.

Uzun bir aranın ardından sahnelere iddialı bir dönüş yapan Murat Dalkılıç, yeni yıla Antalya'da müzik dolu bir geceyle 'merhaba' dedi.

