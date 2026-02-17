Levent Yüksel'in '30. Yıl Senfonik Konser' serisinin 2026'daki ilk büyük gecesinde 9.500 müziksever aynı şarkılarda buluştu. Yüksel'in, İstanbul Konseri kapalı gişe oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Levent Yüksel, 2023'te başlayan ve her durağında yoğun ilgi gören '30. Yıl Senfonik Konser' serisinin 2026'daki ilk büyük buluşmasını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul'da gerçekleştirdi. Paribu ana sponsorluğunda ve Jolly Joker organizasyonuyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen konserin biletleri haftalar öncesinden tükendi.

Daha önce Hierapolis, Aspendos Antik Tiyatrosu ve Efes Antik Tiyatrosu gibi tarihi mekânlarda on binlerce müzikseveri bir araya getiren seri, senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanan şarkılarla İstanbul'da da unutulmaz bir geceye imza attı.

Yaklaşık 9 bin 500 dinleyicinin katıldığı konserde, Levent Yüksel'in güçlü yorumu ve senfonik orkestranın eşliği Sevgililer Günü'ne özel bir atmosfer kattı.

Dinleyiciler, sanatçının hafızalara kazınan şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek geceyi romantik bir müzik şölenine dönüştürdü.