Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Levent Yüksel, 30. Yıl Senfonik Konser serisine 2026'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam edecek. Etkinlik, Paribu sponsorluğunda, Jolly Joker organizasyonuyla 14 Şubat'ta gerçekleşecek. Biletler 28 Kasım'da satışta.

İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Levent Yüksel, 2023 yılında başlayan ve biletleri haftalar önce tükenen 30. Yıl Senfonik Konser serisine devam ediyor. Hierapolis, Aspendos ve Efes Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşen ve büyük ilgiyle karşılanan konserler, Levent Yüksel'i on binlerce dinleyiciyle yeniden buluşturdu.

Bu özel serinin büyük bir merakla beklenen 2026 yılındaki ilk büyük konseri ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Paribu sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Jolly Joker organizasyonuyla düzenlenecek bu unutulmaz gecede; 'Medcezir', 'Zalim', 'Tuana', 'Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk' gibi milyonlarca kez dinlenmiş ve YouTube'da büyük izlenme rakamlarına ulaşmış şarkılar, senfonik düzenlemelerle yeniden hayat bulacak.

BİLETLER 28 KASIM'DA SATIŞTA:

14 Şubat'ta, binlerce dinleyici Levent Yüksel'in güçlü yorumuyla senfoninin büyüsünde buluşacak.

Biletler 28 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Biletix, Bubilet ve Biletinial'da satışta.