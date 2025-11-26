'Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri', bu yıl kadın oyuncu kategorisinde büyük bir rekabete sahne oluyor. 43 şehirdeki 79 üniversiteden, toplam 326 öğrenci kulübünün oylarıyla şekillenen listede gençlerin en çok ilgi gösterdiği 4 isim Demet Özdemir, Cemre Baysel, Sinem Ünsal ve Hazal Subaşı oldu. Sonuçlar 21 Aralık'ta açıklanacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de ilk kez ödül kararlarının tamamen gençlere bırakıldığı, jürisiz, şeffaf ve menajer baskısından uzak gerçek oy modeliyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin ödül dünyasına yeni bir soluk getiren 'Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri', bu yıl kadın oyuncu kategorisinde de heyecanı zirveye taşıyor.

43 şehirdeki 79 farklı üniversiteden toplam 326 öğrenci kulübünün oylarıyla belirlenen adaylar arasında, ekranların başarılı isimleri Demet Özdemir, Cemre Baysel, Sinem Ünsal ve Hazal Subaşı, finale kalan dört güçlü oyuncu olarak öne çıkıyor.

Tüm oylar yalnızca edu.tr uzantılı öğrenci e-postaları üzerinden ve iki aşamalı doğrulama sistemi ile kullanılıyor.

7 Aralık'a kadar devam edecek oylama sürecinde yüz bini aşkın üniversiteli genç oy kullanacak.

Yıl boyunca rol aldıkları projelerdeki performansları ve genç izleyici üzerindeki etkileriyle öne çıkan Demet Özdemir, Cemre Baysel, Sinem Ünsal ve Hazal Subaşı arasında kıran kırana bir rekabet yaşanıyor.

Tüm oyların üniversiteli gençler tarafından verildiği bu benzersiz yarışmanın kazananı, 21 Aralık gecesi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek görkemli final töreninde açıklanacak.