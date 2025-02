E-ticaret satışları, bu özel günün birkaç hafta öncesinde artış göstermeye başladı. Sevgililer Günü öncesinde e-ticaret sitelerinin satışları, bir önceki haftalara göre ortalama yüzde 60 oranında yükseldi. Sevgililer Günü haftasında online alışveriş cirosunun 200 milyar TL’ye ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Bu dönemde Sevgi Ekonomisi’nin hacmi her geçen yıl neredeyse iki katı kadar büyüyor. Bu yıl seyahat, uçak, otel, araç kiralama gibi kategorilerdeki artışlarla beraber bu rakamın yükseleceğini tahmin ediyoruz. Türkiye geneli toplam online alışveriş cirosu 200 milyar TL’yi bulacaktır diye düşünüyoruz” dedi. Çiğdemli’nin aktardıklarına göre, son yıllarda özellikle etkinlik bileti, kurs, tatil, hobi eğitimleri, SPA ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyeler yükselişe geçti. Başta kişiye özel ve isme özel hediyeler olmak üzere, mücevher, saat, takı, kozmetik, spor malzemeleri, parfüm, giyim, oyuncak, otomobil aksesuarları, teknolojik ürünler, hobi ürünleri, oyuncaklar, koleksiyon ürünleri ve iç çamaşırı kategorilerinde hareketlilik çok yüksek. 14 Şubat dönemi çikolata ve çiçek satışlarının da hareketlendiğini belirten Çiğdemli, “Ayrıca Z kuşağının değer algısındaki farklılıklar da hediye seçimlerine yansıyor. Örneğin sevdiğinin adına dernek veya STK’lara bağış yapmak, fidan diktirmek gibi sosyal sorumluluk harcamaları da artık hediye olarak sunulabiliyor. Örneğin ‘Adınıza şuraya fidan bağışlanmıştır’ gibi bir sertifika çerçeveletilip hediye olarak verilebiliyor. Sürdürülebilirliğe yönelik ürün ve hizmetler de öne çıkıyor. Her internet sitesi bu döneme özel kampanyalar düzenliyor. Sevgili Kombinleri, Sevgililer Günü Yarışmaları, İndirim Kampanyaları ve web sitesinin 14 Şubat konseptinde giydirilmesi gibi küçük farklılıklar satışları artırıyor” dedi. SİBER SALDIRGANLARA DİKKAT! Siber saldırganların 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yönelik, sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturduklarına dikkat çeken Çiğdemli şunları paylaştı: “Vatandaş bu özel günde internetten hediye alırken nereden aldığına dikkat etmeli. Özellikle büyük kampanya ve indirim gibi vaatler ile tuzağa düşmekten kaçınmalı. Özel dönemler için geçici süreliğine paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar kampanya vaatleri ile bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Çok çok cazip indirimlere ve kampanyalara karşı vatandaşın gözü açık olmalı. Siber suçluların temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı.” TÜKETİCİLER NE YAPMALI? Demiryolu sinyalizasyon sistemlerine 75 milyon Avro'luk imza -Sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yapılıyorsa, kapıda ödeme seçeneği dışında kredi kartı kullanılmamalı. Kullanılacaksa da mutlaka sanal kart oluşturulmalı ve o şekilde alışveriş yapılmalı. -SMS, Whatsapp veya E-posta reklamları üzerinden yönlendirilen alışveriş sitelerinin güvenilirliğini kontrol etmek için bilindik online pazar yerlerinde hesapları olup olmadığına bakılmalı. Varsa sosyal medya hesapları incelenmeli. -Yönlendirilen site profesyonel bir site değilse, bir iki sayfadan oluşan özensiz bir site ise ve iade koşulları gibi bilgilere yer verilmemişse güvenilirliği sorgulanmalı. -KVKK kapsamına giren ve alışverişle hiçbir ilgisi olmayan kişisel veriler talep ediliyorsa site derhal terk edilmeli. -Olası bir siber dolandırıcılık durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne www.ihbarweb.org.tr ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne www.usom.gov.tr/ihbar-bildir.html adresinden ihbarda bulunulabilir.