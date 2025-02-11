Türkiye’nin lezzetlerini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri 2024 yılında ihracatlarını yüzde 4 artırarak 6 milyar 131 milyon dolara taşıdı. En çok ihracat yapılan ülke Almanya oldu.İZMİR (İGFA) - 2024 yılında yaş meyve sebze sektörü 3 milyar 401 milyon dolarlık ihracata imza atarken, meyve sebze mamulleri sektörü rekor ihracata 2 milyar 728 milyon dolarlık katkı sağladı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye geneli yapılan 6 milyar 131 milyon dolarlık ihracatın 1 milyar 314 milyon dolarlık dilimini gerçekleştirdiklerini, Türkiye geneli ihracattan yüzde 22 pay aldıklarını dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde 2024 yılını değerlendirmek için basın toplantısı düzenleyen Başkan Uçak, 2024 yılının, ihracat dünyası için oldukça meşakkatli ve yorucu geçtiğini vurguladı. Uçak, “Ancak tüm bu zorlukların üstesinden gelerek Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 2024 yılında 1 milyar 314 milyon dolarlık ihracata imza attık. Bu başarıda emeği geçen tüm üyelerimizi üstün çabalarından dolayı gönülden tebrik ediyorum. Birliğimiz ihracatındaki ürün ve ülke detaylarını inceleyecek olursak, en çok ihracatı yapılan ürünler 319 milyon dolar ile turşular, 170 milyon dolar ile kurutulmuş domates ve salça, 101 milyon dolar ile meyve suları, 55 milyon dolar ile kiraz, 44 milyon dolar ile domates, 41 milyon dolar ile üzüm oldu. Birliğimizin en güçlü olduğu ürünlerde turşular, kuru domates, kestane gibi ürünler önemlerini korudu” diye konuştu.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Türkiye’nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde en çok ihracat yaptığı ülkelerin, 239 milyon dolar ile Almanya, 197 milyon dolar ile ABD, 101 milyon dolar ile İngiltere, 95 milyon dolar ile Rusya, 71 milyon dolar ile Hollanda, 63 milyon dolar ile İtalya olduğu bilgisini veren Uçak, şöyle devam etti: “Türkiye genelinde en çok ihracatı yapılan ürünlerse; 574 milyon dolar ile meyve suları, 475 milyon dolar ile mandalina, 428 milyon dolar ile turşular, 426 milyon dolar ile domates, 377 milyon dolar ile kurutulmuş domates ve salça grubu, 357 milyon dolar ile limon oldu.”

Sürdürülebilir tarım ve ihracatın geleceği için gençlere büyük değer verdiklerini vurgulayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği eğitimi alan gençleri tarım sektörüne kazandırmak için 2 farklı dönemde “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Projesi”yle gençlere 6’şar haftalık eğitim programları düzenlediklerini ifade etti. Söz konusu projede, üretimden ticarete kadar tüm süreçlerde uzman kadrolar tarafından verilen teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra bahçe ve fabrika ziyaretleri düzenlendiğini paylaşan Uçak, 2025 yılında projenin üçüncü ayağını yapacaklarını kaydetti.