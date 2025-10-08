Makine sektörünün Anadolu'daki en büyük buluşması ve yılın en büyük makine fuarı olan MAKTEK Konya 2025 Fuarı Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde açıldı.

19 ülkeden 400 firmanın katıldığı fuar 60 ülkeden ziyaretçileri ağırlayacak. Fuarın açılışında konuşan Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, makine sektörünün Türkiye ve Konya adına önemli olduğuna değindi.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında ve ihracat kapasitesinin gelişmesinde makine sektörünün öncü bir rol üstlendiğine dikkat çeken Başkan Öztürk; 'Konya olarak bu sektörün en güçlü merkezlerinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin makine üretiminde Konya artık bir marka şehir haline gelmiştir. Sanayimizdeki güçlü altyapı, nitelikli insan kaynağı ve girişimci ruhumuz sayesinde yalnızca iç pazarda değil, küresel ölçekte de rekabet eden bir üretim kapasitesine sahibiz' dedi.

KONYA, KÜRESEL TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ OLDU

Gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarların ülkelerin vizyonunu ortaya koyması anlamında oldukça kıymetli olduğuna vurgu yapan Başkan Öztürk, Konya'nın ortaya koyduğu ihracat başarısına da dikkat çekti.

2002 yılında Türkiye ihracatından yalnızca binde 3 pay alan Konya'nın, bugün yüzde 1,70 seviyesine ulaştığını bildiren Başkan Öztürk; 'Bu başarıda elbette Konyalı sanayicimizin gayreti, üretim kapasitemiz ve girişimci ruhumuz kadar; düzenlediğimiz fuarların ve uluslararası iş bağlantılarının da büyük payı vardır. Hedefimiz, Türkiye ihracatında yüzde 3'lük paya ulaşmaktır. Bu hedefin lokomotifi ise hiç kuşkusuz makine sektörümüz olacaktır' ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Odası olarak Konya iş âleminin dijitalleşmesi, üretimde verimliliğin artması ve teknolojik dönüşümün hızlanması amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Öztürk; 'Odamız bünyesinde kurduğumuz Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, bu vizyonun somut bir örneğidir. Kampüsümüzde yer alan birimlerimizde işletmelerimize verimlilik artışı, dijital üretim teknikleri ve yeni nesil yönetim modelleri kazandırıyoruz. Bu çalışmalar, sanayimizin rekabet gücünü küresel ölçekte artıran stratejik yatırımlardır' dedi.

Başkan Öztürk birlikte üretecek, birlikte büyüyecek ve birlikte geleceği inşa edeceklerini söyledi.

Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde üçüncü kez kapılarını açan MAKTEK Konya, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.