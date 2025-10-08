Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına yönelik yaklaşık 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Her alanda insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşların yanlarında olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, bu kapsamda Ekim ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 3,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, ödemelerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.