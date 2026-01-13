Ankara'da satılık konutların ilanda kalma süresi 90 günü aştı. Yapay piyasa Şubat'ta sona erecek.

ANKARA (İGFA) - Kasım 2025'ten bu yana gayrimenkul sektöründe sakin ve yatay bir piyasa oluştu. Yeni yıl ile birlikte maliyet tablolarında değişiklik yaşandı. Emlak vergileri, gelir vergisi hesaplamaları ve tapu harçları arttı.

Üzerinde birden fazla gayrimenkulü olan mülk sahipleri vergi yükünden kurtulmak için gayrimenkullerini satışa sunabilir. Bunun sonucunda ise konutta arz yönlü bir genişleme olabilir' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ankara genelinde satılık konutların ilanda kalma süresi 90 günü aştığını açıklayan Gayrimenkul PR, ' Bu gösteriyor ki; ilana bir fiyat giriyorsunuz ancak istediğiniz fiyatı veren yok. Gayrimenkul sektöründeki en büyük sorun, dileyenin dilediği fiyattan ilan girmesi sonrası oluşan yapay piyasadır. Fiyatların suni olarak artırılması piyasa tetikleyici bir etki yarattığı için konut fiyat enflasyonu 5 yıldır her şeyden daha fazla arttı' açıklamasını yaptı

KONUT FİYATLARI REEL OLARAK DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Ankara'da konut fiyatlarında uzun süredir ilan sitelerinde görülen nominal fiyatların dışında bambaşka bir piyasa olduğunu belirten Gayrimenkul PR şunları kaydetti;

Fiyatlar nominal olarak sert düşmüyor. İlanlara baktığınızda 3 ay önce girilen fiyatla şimdiki fiyatlar hemen hemen aynı. Satıcılar fiyat belirlerken ilanlara bakıyor. Biz bunu; konut fiyatlarının kağıt üzerinde durduğunu, kasada, yani elimize geçen net değer anlamında düştüğü şeklinde yorumluyoruz.

Bilindiği üzere ilandaki fiyatlar sanki; 'satılmış fiyat' gibi bir algı oluşturduğu için konut fiyatlarında yapay bir piyasa var. Şubat ayında yürürlüğe girecek olan Elektronik İlan Sistemi (EİDS) ile birlikte sahte ve suni ilanlar azalacak. Reel fiyatlar ile nominal fiyatlar artık güvenilir bir zemine oturacak. Bize göre konut fiyatları reel olarak Şubat ayından sonra kademeli olarak düşebilir. Bu durum, piyasanın şokla değil, yavaş yavaş soğuyarak dengelenmeye çalıştığını gösterecek.

Önümüzdeki dönemde, gerçekçi fiyat, güven veren anlatım, doğru hedef kitleye ulaşan gayrimenkuller satılabilecek.