Denizli'de geçen yıl 40'ın üzerinde sosyal destek projesi hayata geçirerek gönüllere dokunan Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca dağıttığı 30 bin gıda kolisi ile ailelere umut oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Yeni doğandan beslenme yardımına, eğitimden sağlığa, şehirden kırsala geçen yıl 41 farklı sosyal destek projesiyle gönüllerde taht kuran Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, muhtaç vatandaşların sofrasını da boş bırakmadı.

Paylaşma ve dayanışma ruhunu 19 ilçenin 656 mahallesine yayarak büyüten Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca 30 bin aileye gıda kolisi desteği verdi.

İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüp teslim edilen gıda kolilerinde, ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak çay, şeker, pirinç, sıvı yağ, bulgur, fasulye, nohut, mercimek, salça, çorba ve makarna gibi ürünler yer aldı.



ONLİNE BAŞVURULAR 2026'DA DA DEVAM EDİYOR



Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım sistemine kayıtlı dar gelirli vatandaşlara düzenli olarak gıda paketi ulaştırırken, sosyal yardım inceleme ekiplerinin sahada tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere de gıda kolisi desteği sağlıyor.

Ayrıca, online başvuru yoluyla da gıda kolisi müracaatları kabul ediliyor. Destekten yararlanmak isteyenler, istenen belgelerle birlikte https://cbs.denizli.bel.tr/gidakolisi/ veya https://denizli.bel.tr/basvurular adreslerinden müracaatlarını yapabilecek.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu zorlu süreçte, ihtiyaç sahibi vatandaşların omuzlarındaki yükü farklı destek projeleriyle hafifletmeye devam edeceklerini söyledi.

Gıda kolilerinin bir nebze de olsa aile bütçesine katkı sağladığına dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, 'Bu destekler aynı zamanda sevginin ve kardeşliğin birer sembolüdür. Biz bir aileyiz ve bu zor günleri el ele vererek, paylaşarak, birbirimize güç vererek birlikte aşacağız' diye konuştu.